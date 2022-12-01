Mustafa Dalcı: 'Devre arasında transfer şart'

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mustafa Dalcı, göreve başladıklarında ilk yarının sonuna kadarki 6 haftalık sürecin kendilerini yıpratacağını bildiklerini söyledi.



Ligi'n 16. haftasında deplasmanda Bodrumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren başkent ekibinde Mustafa Dalcı ile futbolcular Abdullah Şahindere ve Arda Tuzcu, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.



Göreve başladıkları günden beri yoğun şekilde çalıştıklarına vurgu yapan Mustafa Dalcı, "Farkındayız, kulüp olarak zor bir durumdayız." ifadesini kullandı. Ligde ilk yarının tamamlanmasına 6 hafta kala göreve başladıklarına dikkati çeken Dalcı, "Bu 6 maçın bizi yıpratacağını biliyorduk. Devre arasında transferlerle birlikte takıma ivme kazandıracağımızı düşünüyoruz." dedi.



Kalan 4 haftada maksimum puanı almayı hedeflediklerini dile getiren Dalcı, "Her puan bizim için çok değerli, önemli. Bu doğrultuda çalışıyoruz. Genç oyuncularımıza mental ve psikolojik destek veriyoruz. Oynadığımız 2 maçta oyunda çok sorun yokmuş gibi duruyor ama hücum zenginliğini çok fazla sahaya yansıtamıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.



Futbolculardan Abdullah Şahindere de mücadele etmelerinin bir noktadan sonra yetmediğini, tecrübe eksikliği yaşadıklarını söyledi.



Arda Tuzcu ise ilk yarının bitimine kadarki 4 haftalık süreci maksimum puanla kapatmaları gerektiğini anlattı.



Başkent ekibinin, Bodrumspor ile 3 Aralık Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.





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