Mustafa Cengiz: 'Dursun Özbek kulübe haciz yolladı'

"REHİNLERİNİ HACZE DÖNÜŞTÜRDÜ"

"KULÜBE GELİR GELECEKTİ, SATMADI"

Başkanı, eski başkan'in verdiği borçları geri almak için kulübü haczetmesine tepki gösterdi.Dursun Özbek'in ayrılığı sonrasında yaşanan süreci anlatan Cengiz, "20 Ocak 2018, seçim. 24 Ocak, devirteslim. 20 Ocak ile 24 Ocak arasında yönetim kurulu toplanıyor ve şu anda söz konusu olan %4'e yakın hisseti, hissenin rehnedildiği kuruluştan talep ediyor, o kuruluş hayır diyor. Özel bir kuruluş. Sayın başkan, bir yazıyla rehinleri alıyor, bir başka faktöring kuruluşuna geçirtiyor ve oradan hisseleri rehnediyor. Bu arada çekler kesiliyor, ekstra bir teminat alıyor ve kayıtlarda 16'sı olarak görülüyor, 16 Ocak.Bunları taraftarımız ve sizin desteğinizle aştık. UEFA kıskacına girdik, 1 milyar TL'lik net rakamı, UEFA'da hallettik, 4 yıl yapılandırma yaptık, tekrar CAS olayı oldu, UEFA sallandı. Bizim paramız yok şu anda. Dursun Özbek'i tuzağa düşürmüşüz, senin elinde zaten hisseler, rehin altında. Niye anlaştık? 5 Ağustos yapılandırmayı imzaladığımız tarih, Emlak Konut ile, epey uzun ve destanlı bir süreç yaşadık. Sağolsun devletimiz bize destek oldu. Hem Emlak KOnut ile olan itilafı giderdik, hem de Florya'yı geri aldık, aynı bedelle geri aldık." dedi.Ben kime hakaret ettim? Olmadı, olmaz. Konuştuğumuz konuyu örtbas etmek istiyorsanız, şimdi inerim. İzin verin, konuşayım.Florya'yı geri aldıktan sonra Dursun Özbek'in kulübe haciz yolladığını kaydeden idareci, "5 Ağustos yapılandırma, 2 ay süren bir süreç. Emlak Konut için hem yöneticilerine teşekkür ediyorum, sert süreçlerden geçtik, hem de devletimize teşekkür ediyorum.Ben 140 milyon TL'yi sayın Dursun Özbek'in verdiği borca karşılık ödeme gücüne sahip değilim. Ziraat Bankası, hiç alakası olmadığı halde, sayın Dursun Özbek ve avukatı ile beraber, sabah 4'e kadar, bu 124 milyon TL'yi serbest bıraktırmak için uğraştı, borçsuzluk kağıdı almak zorundayız. Genlerimizde var ya, kendiliğinen şampiyon, devamlı şampiyon, o genlerimiz durmaya başladı, virüs gibi girdi, bizim onu serbest bırakmamız gerek." ifadelerini kullandı.Dursun Özbek'in, kulübün para kazanmasını engellediğini kaydeden yönetici, "Taraftarımızın sarf ettiği, bize emanet edilen, sütümüze emanet edilen bu emaneti onurla yürütmeye çalışıyoruz. Ben ne Dursun Özbek'in düşmanıyım, ne de rakibiyim. Biz Dursun Özbek'in alacağına rağmen bu yüzde küsür satıldı dediğimizde şiddetli şekilde kürsüye geliyor. Evet, kulübümüze borç verdin, bunu mutlaka ödemek zorundayız ama bizi öyle bir sıkıştırdın ki... Ben 4 sene de ödeyemezdimBiz bir yapılandırma anlaşması yaptık, Bankalar Birliği'nin konsorsiyumu altında, onlara da teşekkürler. Geri kalan bakiye, 2,5 milyon euro. 2 yıl içinde 12 milyon 694 milyon euro ödeyeceğiz, inşallah. Bunu ödeyebilmemiz için de sizin desteğinize, taraftarın desteğine ihtiyacımız var." diye konuştu.Cengiz son olarak, Divan Kurulu üyelerinin kendisini sürekli eleştirmesine tepki gösterdi ve, "Ziya Paşa'dan özür dilerim. Gazi Mustafa Kemal, büyük taarruz emrini verdiğinde, tepeyi yarım saat geç aldığı için intihar eden bir komutan, öyle bir nesil. Tarihi değerlere çok önem veririm. 3 yıl mezun verememiş Galatasaray Lisemizin bu çatısının altında derim ki, 57. alayı bir okuyun. Pop kültürle bir yere varamayız. Tamamını okursanız, benim maksatım anlaşır. Asafın değerini bilmez Süleyman olmayna, bilmez insan kadrini alemde insan olmayan" diyerek sözlerini noktaladı.