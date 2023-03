Muslera: 'Galatasaray hep önde olmalı'

Galatasaray'da sakatlığının ardından yeniden sahalara dönen Fernando Muslera açıklamalarda bulundu.



Öncelikle depremle ilgili konuşan Uruguaylı kaleci "Depremde arkadaşlarımızı, ailelerimizi kaybettik. Öncelikle baş sağlığı dilemek istiyorum." dedi.



Ligde 14 maç arka arkaya kazanmaları hakkında konuşan Muslera "Sakatlığım şanssızlıktı. Arada doktorlarımız iyi iş çıkardı, ben de bu maçta oynayabildim. Kazanmak her zaman önemli. 14'te 14 güzel bir şey ama Galatasaray'ın her zaman en önde olması gerekiyor. Kazandık ve rekoru kırdık, mutluyuz." ifadelerini kullandı.



Muslera ayrıca "Taraftarlarla maç sonu bir oyun yapmak istedim ama tam olarak anlaşamadık. Çok iyi durumdayız. Başkanın ve yönetimin çok önemli rolü var. 11 yıldır buradayım, çok mutlu anlar yaşıyoruz." açıklamasını yaptı.



Fernando Muslera, takımın sağlık ekibinin önemli desteğiyle sakatlığını daha erken atlattığını belirterek, "Fizyoterapistlerle, doktorlarla, kaleci hocamızla birlikte çalıştığımız için bu maça gelebildim. Doktorlar 4-5 hafta demişti. Ben de 4. haftada geri dönebildim. Kendimi iyi hissettiğim zaman geri dönmeyi başardım." ifadelerini kullandı.





"Her zaman Galatasaray'ın bir parçası olacağım"



Fernando Muslera, uzun yıllardır Galatasaray'da forma giydiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:



"2011'den beri buradayım, ailemi burada kurdum, birçok arkadaşım oldu. Buraya gelmenin doğru karar olduğunu düşünüyorum. 2024'e kadar kontratım var. Fakat Galatasaray benim için böyle bir şey değil. Tabii ki de vücudum el verdiği sürece oynamaya devam edeceğim. Fakat oyuncu olarak olmasa da her zaman Galatasaray'ın bir parçası olmaya devam edeceğim. Türkiye'nin de parçası olmaya devam edeceğim."