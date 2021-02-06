Muslera, duvar örerek başladı: 23'de 21!

23 şutun 21'ini çıkardı

Muslera'nın oynadığı son 15 lig maçında G.Saray: 13G 2B



✅5-0 Antalya

✅2-1 Denizli

✅3-0 Konya

✅4-1 Kayseri

✅3-0 Kasımpaşa

✅1-0 Malatya

✅3-1 F.Bahçe

✅3-0 G.Birliği

⭕2-2 Sivas

⭕0-0 Beşiktaş

✅6-1 Denizli

✅1-0 Malatya

✅2-1 G.Antep

✅3-0 Başakşehir

✅1-0 F.Bahçe pic.twitter.com/txwHRGGYhE



— Sporx (@sporx) February 6, 2021

Galatasaray'ın yıldız file bekçisi Fernando Muslera, Sarı-Kırmızılılar'daki şovuna devam ediyor.Sakatlığını atlatmasının ardından Cim Bom'da bu sezonki 5. mücadelesine çıkan Uruguaylı kaleci, 90 dakika boyunca kalesini gole kapamayı başardı. İlk yarıda Samatta'nın çok net pozisyonunda gole izin vermeyen ve müthiş refleks gösteren Muslera, ikinci yarıdaki baskı anlarında da yan toplarda da takımına büyük destek verdi.Karşılaşmanın ardından galibiyetin sevincini takım arkadaşlarıyla paylaşan Muslera, önemli bir istatistiğe de imza attı.Formasına geri dönmesinin ardından sırasıyla; Denizlispor, Yeni Malatya, Gaziantep, Başakşehir ve son olarak Fenerbahçe karşılaşmalarında görev yapan Muslera, bu 5 mücadelede kalesine gelen toplam 23 şutun 21'ini kurtarmayı başararak formunun zirvesinde olduğunu gösterdi.