Muslera, duvar örerek başladı: 23'de 21!

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, sakatlıktan dönmesinin ardından çıktığı beşinci maça da damgasını vurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Muslera, duvar örerek başladı: 23'de 21!
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06 Şubat 2021 22:03
Galatasaray'ın yıldız file bekçisi Fernando Muslera, Sarı-Kırmızılılar'daki şovuna devam ediyor.

Sakatlığını atlatmasının ardından Cim Bom'da bu sezonki 5. mücadelesine çıkan Uruguaylı kaleci, 90 dakika boyunca kalesini gole kapamayı başardı. İlk yarıda Samatta'nın çok net pozisyonunda gole izin vermeyen ve müthiş refleks gösteren Muslera, ikinci yarıdaki baskı anlarında da yan toplarda da takımına büyük destek verdi.

Karşılaşmanın ardından galibiyetin sevincini takım arkadaşlarıyla paylaşan Muslera, önemli bir istatistiğe de imza attı.

23 şutun 21'ini çıkardı

Formasına geri dönmesinin ardından sırasıyla; Denizlispor, Yeni Malatya, Gaziantep, Başakşehir ve son olarak Fenerbahçe karşılaşmalarında görev yapan Muslera, bu 5 mücadelede kalesine gelen toplam 23 şutun 21'ini kurtarmayı başararak formunun zirvesinde olduğunu gösterdi.



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