Adım adıma finale yaklaştıklarına vurgu yapan Fernando Muslera "Taraftarımıza çok teşekkür ederim. Desteklerini hiç eksik etmediler. Finale az kala gerçek oyunumuzu göstermemizi sağladılar. Büyük maçlar olacak. Büyük maçlar öncesi motive etti bu da bizi." dedi.
"ÇOK FAZLA KONUŞMA OLDU"
Takımın çıkışa geçmesi için çok fazla konuşma yaptıklarını söyleyen Muslera "Doğrusu büyük oyunculardan ve büyük mantalitelerden oluşan bir takımız. Uzun bir sezon, inişler ve çıkışlar olabiliyor. Alanyaspor ve bu maçta çok konuşmalar oldu aramızda, hocamız bizimle konuştu. Başlayanlar, devam edenler, herkes büyük başarılara imza atmak isteyen oyuncular. Motivasyonumuz en üst seviyede." ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE, KUPA
Beşiktaş ev Fenerbahçe ile oynayacakları derbilerle ilgili görüşü istenen Muslara "Derbiler en güzelleridir. Futbolun şov olduğu, gösteri olduğu maçlardır. Oyuncular kendilerini göstermek isterler. Önümüzde iki derbi var. Bunlar çok önemli. İkisinde de iddialı olmamız gerekiyor. Kazanılacak bir kupa varsa ,Galatasaray kupa için her şeyini verecektir." dedi.
Muslera'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş açıklaması!
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Antalyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Adım adıma finale yaklaştıklarına vurgu yapan Fernando Muslera "Taraftarımıza çok teşekkür ederim. Desteklerini hiç eksik etmediler. Finale az kala gerçek oyunumuzu göstermemizi sağladılar. Büyük maçlar olacak. Büyük maçlar öncesi motive etti bu da bizi." dedi.
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