Muriqi'de son gelişme: Fenerbahçe 22; Lazio 19!

Fenerbahçe ile Lazio arasında 40 günü aşkın süredir devam eden Vedat Muriqi görüşmeleri, Fiorentina'nın araya girmesiyle yeniden hız kazandı. Fenerbahçe, isteğini 22 milyon euro olarak güncelledi. Lazio ise 19 milyon euro'ya kadar çıktı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Muriqi'de son gelişme: Fenerbahçe 22; Lazio 19!
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31 Ağustos 2020 15:36
Lazio ile Fenerbahçe arasında uzun süredir devam eden Vedat Muriqi görüşmeleriyle ilgili son iddialar geldi.

Sky Sport Italia'dan Manuele Baiocchini'nin iddiasına göre; Fiorentina'nın da devreye girmesiyle birlikte Lazio, bu transfere son noktayı koymak için daha fazla acele etmeye başladı. Lazio cephesi, Muriqi için Fenerbahçe'ye peşin 19 milyon euro önerdi. Fenerbahçe cephesi ise Lazio'dan 22 milyon euro istedi.

Vedat Muriqi'nin ise Lazio ile anlaştığı ve Fenerbahçe'nin de anlaşması sonrası Roma'ya gideceği ve Lazio'ya 5 yıllık imza atacağı belirtildi.

Öte yandan, Rizespor'dan 3.5 milyon euro'ya Fenerbahçe'ye transfer olan Muriqi'nin transfer karının yüzde 15'i Karadeniz ekibine transfer olacak.

SÜPER LİG'DE 112 MAÇ 37 GOL - 14 ASİST

Süper Lig kariyerinde 112 maça çıkan 26 yaşındaki Kosovalı forvet, 37 gol-14 asistlik performans sergiledi.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin en önemli hücum gücü olan Muriqi, Süper Lig'de oynadığı 32 maçta 15 gol atıp 6 asist yaptı.

Muriqi ayrıca Kosova Milli Takımı ile EURO 2020 Elemeleri'nde oynadığı maçlarla Avrupa takımlarının radarına girmeyi başardı.

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