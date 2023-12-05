Murat Sancak: 'Yeni hoca Galatasaray maçına yetişmez'

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, yeni teknik direktör arayışları hakkında açıklamalarda bulundu.



"TEDBİR ALMAK ZORUNDAYDIM"



A Spor ekranlarında konuşan Sancak, "Kluivert çok kaliteli ve kalender bir adam. Bugün vedalaşırken hüzünlenerek vedalaştık. Böyle olmasını istemezdik ama Adana Demirspor hedefleri olan bir takım. Deplasmanlarda galip gelemeyince, zorlu maçları kazanıp normal maçlarda galip gelemeyince maalesef böyle bir karar almak zorunda kaldık." dedi.



Taraftarın ve kendisinin takımdan memnun olmadığını söyleyen Sancak, "Başarısızlık var mı? Hem var hem yok. Tedbir almak zorundaydım, taraftarlar artık çok benimsememeye başlamıştı. Çünkü geçen seneden çok farklı bir oyun sergiliyorduk. Açıkçası ben de mutsuzdum. Samsunspor maçı işin tuzu biberi oldu. Allah yolunu açık etsin, Kluivert gibi bir değeri Adana'ya getirdik sonuçta." ifadelerini kullandı.



"GALATASARAY MAÇINA YETİŞMEZ"



Yabancı bir teknik adam getireceklerini söyleyen Sancak, "Hoca ile çalışırken arayış içine gitmedik ama göz attık mı? Atmışızdır muhakkak. Şu anda ekip çalışmalarını sürdürüyor. Temasta olduğumuz 2-3 hoca var, yabancı hocalarla görüşüyoruz. İsim vermem doğru olmaz. İtalyan olabilir, başka ülkeden olabilir. Bizim takıma uygun bir hoca arıyoruz. 3-5-2 oynatan değil tabii, 4-2-3-1 ya da 4-3-3 oynatan bir hoca arıyoruz. Galatasaray maçına yeni hocamız yetişmez." sözlerini sarf etti.



"PLAY-OFF ADALETLİ DEĞİL"



Play-off sistemini doğru bulmadığını söyleyen Sancak, "Ben Play-Off'u hiç doğru bulmuyorum. Sen 38 maç oynayacaksın, lider bitireceksin. Sonra ilk 6'da oynayan takımlardan birisi şampiyon olabilecek. Hiç adaletli değil, doğru bulmuyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

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