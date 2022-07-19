Murat Sancak'tan yıldız tartışmalarıyla ilgili açıklama

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe'nin 1959 yılı öncesi şampiyonluklarla ilgili yaptığı başvuru ve akabinde yapılan başvuruya verilmeyen cevapla birlikte, sarı-lacivertli kulübün 5 yıldızlı logo kullanımıyla ilgili açıklama yaptı.



Sancak, Twitter'da katıldığı sohbet odasında Fenerbahçeli bir taraftarın, "Başkanım, Fenerbahçe'nin 1959 yılı öncesi şampiyonluklarıyla ve 5 yıldız kullanımıyla alakalı düşünceniz nedir?" şeklinde yönelttiği soruya şu şekilde cevap verdi:



"Fasa fiso işler. Kimse geçmişe bakmıyor. Boşver, 5 ya da 15 yıldız olmuş ne olmuş? Son şampiyon kim? Trabzonspor. Bu sene kim şampiyon olacak onu düşünüyor herkes. 5 yıldız taktığında daha mı iyi oynuyorsun? Bunlara fazla takılmamak gerek. Şahsen ben hiç takılmıyorum. Fark eden hiçbir şey yok. Varsa şampiyonluklar kimin hakkı varsa verilsin ama tekrar söylüyorum verilse ne olacak, verilmese ne olacak? Şöyle bir şey de var: Kimin şampiyonluğu varsa verilebilir tabii. Fakat özetlemek de gerekirse: 'Bircamianın büyüklüğü yıldızlarla ölçülemez. Büyüklükyıldızla değil, icraatla olur. Fenerbahçe'yi 3-5 yıldız etkilemez. Çok büyük bir camia."









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ