Murat Sancak'tan Onyekuru, Belhanda ve Emre Akbaba açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak suskunluğunu bozdu. Mavi-lacivertlilerin yıldızı Yusuf Sarı ile ilgili transfer gelişmesini açıklayan Murat Sancak, Mario Balotelli transferi sürecinde çevresinden gelen tepkileri anlattı.
Başkan Sancak, Henry Onyekuru'nun sosyal medyada gündem olan görüntüsüne dair çarpıcı gerçeği yıllar sonra itiraf etti.
"BALOTELLI İÇİN 'DELİ' DEDİLER, 'OLSUN' DEDİM"
Mario Balotelli'nin transfer sürecini anlatan Murat Sancak, "Doğru oyuncuyu getirmek, biraz da PR. Mario Balotelli'yi getirdiğim zaman deli olduğunu, problemli olduğunu söylediler. 'Olsun' dedim, gelsin PR'ından faydalanalım. Onun bize kattığını, 50-100 milyon euro para harcasak bu kadar reklamını yapamazdık. Mario Balotelli'nin gelişinin bütün Adana'ya, takıma, hatta Murat Sancak'a bile çok faydası oldu" dedi.
Mario Balotelli'nin Adana'yı görmeden imza attığını belirten Başkan Sancak, "İstanbul'da 2 saatte ikna ettik. Hiç Adana'yı görmeden. Mino Raiola diye bir menajeri vardı, rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Bizden yüzde 20 imza parası istiyordu; 1 milyon 800 bin euro. Bir de menajerlik ücreti 1 milyon 800 bin euro istiyordu, toplam 3 milyon 600 bin euro istiyordu. En son masadan kalktığımız zaman 300 bin euro yıllık, 3 yıl için anlaşmıştık toplam 900 bin euro. Raiola bana onu da 'paranız ne zaman olursa o zaman ödeyin' dedi. 2 milyon 700 bin euro indirim yapmıştı bize, o şekilde aldık. Mario Balotelli'yi biz daha sonra 4 milyon euroya sattık. Bedava almıştık, para da kazandık. Gelirken de yine parasız aldık" ifadelerini kullandı.
Mario Balotelli'nin renkli karakterinin hatırlatılması üzerine Başkan Murat Sancak, "Bizde iyi performans gösterdi, 19 tane de gol attı. Oynadığı maç sayısına göre baktığımızda herhalde gol kralı olup gitti. O sezon Umut Bozok'tu gol kralı, 22 golle oldu. Onun maç sayısı daha fazlaydı. Aslında çok başarılı, biz ondan faydalandık" diye konuştu.
Mario Balotelli'nin tedavi süreci hakkında bilgi veren Adana Demirspor Başkanı, "Bu akşam iniyor. Ameliyat oldu biliyorsunuz, dizinden bir parça kopmuştu. Hatta yapıştırmadık onu, eğer yapıştırsaydı 3-4 ay yoktu. Doktor aldı, tedavisini de gördü. Önümüzdeki hafta antrenmanlara başlar" dedi.
"GİTMEK İSTEYENE 'GÜLE GÜLE' DERİZ"
İtalyan forvetin ayrılığına dair iddialara Murat Sancak şu cevabı verdi: "Her şey olabilir. Futbolda bu var, gitmek isteyene 'güle güle' deriz. Para da kazanmak isteriz. Ben gitmek isteyen kimseyi tutmam. Hiç kimseyi de tutmadım. Eğer ederini bulduysa, ben 'git' derim. Ederini bulan her kim olursa olsun gönderiririm. Beni bile transfer etmek istiyorlarsa, bir senelik başkan olarak benim ederimi verirlerse Adana Demirspor'a faydası olursa ben de giderim, neden gitmeyeyim."
"YUSUF SARI İLE İLGİLİ ÇOK CİDDİ TEKLİFLER VAR"
Yusuf Sarı'yla ilgili ciddi taliplerin olduğunu belirten Başkan Sancak, "Yusuf Sarı ile ilgili çok ciddi teklifler var. Rusya'dan bir takımın teklifi var, Fransa'dan var. İtalya'dan var. Zenit çok ciddi istiyor. Marsilya var, Rennes var, Olimpik Lyon var. Hatta... Neyse onu söylemeyeyim netleşsin ondan sonra. Ederini bulursa gönderirim. Ederini bulursa, eğer kendisi de gitmek isterse tutmak büyük hata olur zaten. Morali bozulur, performansı düşer. Parasını bulmuşsun, parasını da kazandıracak, kendisi de para kazanacak. İzin ver gitsin, o da mutlu olsun, kulüp de mutlu olsun. Turşusunu kuracak halimiz yok" ifadelerini kullandı.
"4-5 KİŞİYLE GÖRÜŞÜYORUZ"
"Devre arasında yıldız transferi görecek miyiz" sorusuna Murat Sancak, "Yok, sadece ihtiyaç olan bölgelere, eksik olan bölgelere ve bazı performansı iyi alamadığımız bölgeler var oralara sadece. Biz çalışmalarımıza da başladık, şu anda 4-5 kişiyle görüşüyoruz" cevabını verdi.
"BELHANDA'YI 'ÇIKART' DEDİM"
"EMRE AKBABA ÇOK NAMUSLU"
Younes Belhanda'ya yönelik eleştirilerle ilgili konuşan Adana Demirspor Başkanı, "Ben bunu daha önce başka oyuncularda da yaşadım. Maalesef bir takımdan bir oyuncu aldığın zaman, daha sonra o takıma karşı oynattığın zaman duygusallık var. Performansına yansıyor. Kötü niyet var mı? Bana göre yok. Ama ister istemez performansa yansıyor. Mesela Erkan Zengin diye bir oyuncu almıştım Fatih Karagümrük'ten. İstanbul'da maça geldik, Fatih Karagümrüklü taraftarlar Erkan Zengin'e tezahürat edip alkışladılar. Şimdi o oyuncunun Fatih Karagümrük'e karşı iyi oynamasını beklemeyin. Ben bunu Vincenzo Montella'ya söylemiştim. 'O oyuncuları, o takımlara karşı oynadığımız zaman oynatma' demiştim. Montella o oyuncuları iyi hatırlar. Belhanda'yla ilgili ben Serkan hocaya söylemiştim devre arasında. 'Böyle oynarsa, dakika 50 de olsa çıkart' demiştim. Söyledim yani, neticede dakikada 50'de çıkardı. Bir kere hata yaptık gol yedik, Emre Akbaba o kadar namuslu, o kadar dürüst bir çocuk ki onun yaptığı hata... Bir sene önce İstanbul'da Galatasaray maçında nasıl oynadığını, taraftarların nasıl yuhaladığını da biliyoruz" açıklamasını yaptı.
"ONYEKURU'YU G.SARAY'DAN SONRA YOLLADIM"
Henry Onyekuru'nun sosyal medyada viral olan görüntüsüne dair konuşan Murat Sancak, "Henry Onyekuru alkışlanmıştı. Henry Onyekuru, Fernando Muslera ile haşır neşir olmuştu maçtan sonra. Ben ondan sonra Henry Onyekuru'yu sattım zaten. Soyunma odasında da ağzıma geleni de söylemiştim ona. Benden ekmeği yiyorsun, sen buraya ihanet edemezsin. Takım arkadaşın olabilir, maçtan sonra gidersin soyunma odasına, orada tebrik eedersin... Herkesin seyrettiği bir maç olduğu başka bir takımın şampiyonluk yarışında olduğu mücadelede sen saha ortasında haşır neşir olup sarılamazsın, eğlenemezsin" açıklamasını yaptı.
"ABOUBAKAR'I BEN İSTEMİŞTİM"
Süper Lig'de beğendiği futbolculara ilgili soruya Murat Sancak şu cevabı verdi:
"Vincent Aboubakar'ı ben almak istemiştim. Beşiktaş daha fazla para verince bir de eski takım olunca oraya geldi. Icardi, Dzeko, Tadic iyi oyuncu. Hatta Kasımpaşa'da oynayan Aytaç Kara da iyi oyuncu. Mesela ben Aytaç Kara'yı almak istemiştim, Vicnenzo Montella istememişti. Şimdi baktığında Kasımpaşa'da gol kralı adeta, böyle iyi oyuncular var tabi ama sen iyi oyuncular alamazsın."
Başkan Sancak, Henry Onyekuru'nun sosyal medyada gündem olan görüntüsüne dair çarpıcı gerçeği yıllar sonra itiraf etti.
"BALOTELLI İÇİN 'DELİ' DEDİLER, 'OLSUN' DEDİM"
Mario Balotelli'nin transfer sürecini anlatan Murat Sancak, "Doğru oyuncuyu getirmek, biraz da PR. Mario Balotelli'yi getirdiğim zaman deli olduğunu, problemli olduğunu söylediler. 'Olsun' dedim, gelsin PR'ından faydalanalım. Onun bize kattığını, 50-100 milyon euro para harcasak bu kadar reklamını yapamazdık. Mario Balotelli'nin gelişinin bütün Adana'ya, takıma, hatta Murat Sancak'a bile çok faydası oldu" dedi.
Mario Balotelli'nin Adana'yı görmeden imza attığını belirten Başkan Sancak, "İstanbul'da 2 saatte ikna ettik. Hiç Adana'yı görmeden. Mino Raiola diye bir menajeri vardı, rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Bizden yüzde 20 imza parası istiyordu; 1 milyon 800 bin euro. Bir de menajerlik ücreti 1 milyon 800 bin euro istiyordu, toplam 3 milyon 600 bin euro istiyordu. En son masadan kalktığımız zaman 300 bin euro yıllık, 3 yıl için anlaşmıştık toplam 900 bin euro. Raiola bana onu da 'paranız ne zaman olursa o zaman ödeyin' dedi. 2 milyon 700 bin euro indirim yapmıştı bize, o şekilde aldık. Mario Balotelli'yi biz daha sonra 4 milyon euroya sattık. Bedava almıştık, para da kazandık. Gelirken de yine parasız aldık" ifadelerini kullandı.
Mario Balotelli'nin renkli karakterinin hatırlatılması üzerine Başkan Murat Sancak, "Bizde iyi performans gösterdi, 19 tane de gol attı. Oynadığı maç sayısına göre baktığımızda herhalde gol kralı olup gitti. O sezon Umut Bozok'tu gol kralı, 22 golle oldu. Onun maç sayısı daha fazlaydı. Aslında çok başarılı, biz ondan faydalandık" diye konuştu.
Mario Balotelli'nin tedavi süreci hakkında bilgi veren Adana Demirspor Başkanı, "Bu akşam iniyor. Ameliyat oldu biliyorsunuz, dizinden bir parça kopmuştu. Hatta yapıştırmadık onu, eğer yapıştırsaydı 3-4 ay yoktu. Doktor aldı, tedavisini de gördü. Önümüzdeki hafta antrenmanlara başlar" dedi.
"GİTMEK İSTEYENE 'GÜLE GÜLE' DERİZ"
İtalyan forvetin ayrılığına dair iddialara Murat Sancak şu cevabı verdi: "Her şey olabilir. Futbolda bu var, gitmek isteyene 'güle güle' deriz. Para da kazanmak isteriz. Ben gitmek isteyen kimseyi tutmam. Hiç kimseyi de tutmadım. Eğer ederini bulduysa, ben 'git' derim. Ederini bulan her kim olursa olsun gönderiririm. Beni bile transfer etmek istiyorlarsa, bir senelik başkan olarak benim ederimi verirlerse Adana Demirspor'a faydası olursa ben de giderim, neden gitmeyeyim."
"YUSUF SARI İLE İLGİLİ ÇOK CİDDİ TEKLİFLER VAR"
Yusuf Sarı'yla ilgili ciddi taliplerin olduğunu belirten Başkan Sancak, "Yusuf Sarı ile ilgili çok ciddi teklifler var. Rusya'dan bir takımın teklifi var, Fransa'dan var. İtalya'dan var. Zenit çok ciddi istiyor. Marsilya var, Rennes var, Olimpik Lyon var. Hatta... Neyse onu söylemeyeyim netleşsin ondan sonra. Ederini bulursa gönderirim. Ederini bulursa, eğer kendisi de gitmek isterse tutmak büyük hata olur zaten. Morali bozulur, performansı düşer. Parasını bulmuşsun, parasını da kazandıracak, kendisi de para kazanacak. İzin ver gitsin, o da mutlu olsun, kulüp de mutlu olsun. Turşusunu kuracak halimiz yok" ifadelerini kullandı.
"4-5 KİŞİYLE GÖRÜŞÜYORUZ"
"Devre arasında yıldız transferi görecek miyiz" sorusuna Murat Sancak, "Yok, sadece ihtiyaç olan bölgelere, eksik olan bölgelere ve bazı performansı iyi alamadığımız bölgeler var oralara sadece. Biz çalışmalarımıza da başladık, şu anda 4-5 kişiyle görüşüyoruz" cevabını verdi.
"BELHANDA'YI 'ÇIKART' DEDİM"
"EMRE AKBABA ÇOK NAMUSLU"
Younes Belhanda'ya yönelik eleştirilerle ilgili konuşan Adana Demirspor Başkanı, "Ben bunu daha önce başka oyuncularda da yaşadım. Maalesef bir takımdan bir oyuncu aldığın zaman, daha sonra o takıma karşı oynattığın zaman duygusallık var. Performansına yansıyor. Kötü niyet var mı? Bana göre yok. Ama ister istemez performansa yansıyor. Mesela Erkan Zengin diye bir oyuncu almıştım Fatih Karagümrük'ten. İstanbul'da maça geldik, Fatih Karagümrüklü taraftarlar Erkan Zengin'e tezahürat edip alkışladılar. Şimdi o oyuncunun Fatih Karagümrük'e karşı iyi oynamasını beklemeyin. Ben bunu Vincenzo Montella'ya söylemiştim. 'O oyuncuları, o takımlara karşı oynadığımız zaman oynatma' demiştim. Montella o oyuncuları iyi hatırlar. Belhanda'yla ilgili ben Serkan hocaya söylemiştim devre arasında. 'Böyle oynarsa, dakika 50 de olsa çıkart' demiştim. Söyledim yani, neticede dakikada 50'de çıkardı. Bir kere hata yaptık gol yedik, Emre Akbaba o kadar namuslu, o kadar dürüst bir çocuk ki onun yaptığı hata... Bir sene önce İstanbul'da Galatasaray maçında nasıl oynadığını, taraftarların nasıl yuhaladığını da biliyoruz" açıklamasını yaptı.
"ONYEKURU'YU G.SARAY'DAN SONRA YOLLADIM"
Henry Onyekuru'nun sosyal medyada viral olan görüntüsüne dair konuşan Murat Sancak, "Henry Onyekuru alkışlanmıştı. Henry Onyekuru, Fernando Muslera ile haşır neşir olmuştu maçtan sonra. Ben ondan sonra Henry Onyekuru'yu sattım zaten. Soyunma odasında da ağzıma geleni de söylemiştim ona. Benden ekmeği yiyorsun, sen buraya ihanet edemezsin. Takım arkadaşın olabilir, maçtan sonra gidersin soyunma odasına, orada tebrik eedersin... Herkesin seyrettiği bir maç olduğu başka bir takımın şampiyonluk yarışında olduğu mücadelede sen saha ortasında haşır neşir olup sarılamazsın, eğlenemezsin" açıklamasını yaptı.
"ABOUBAKAR'I BEN İSTEMİŞTİM"
Süper Lig'de beğendiği futbolculara ilgili soruya Murat Sancak şu cevabı verdi:
"Vincent Aboubakar'ı ben almak istemiştim. Beşiktaş daha fazla para verince bir de eski takım olunca oraya geldi. Icardi, Dzeko, Tadic iyi oyuncu. Hatta Kasımpaşa'da oynayan Aytaç Kara da iyi oyuncu. Mesela ben Aytaç Kara'yı almak istemiştim, Vicnenzo Montella istememişti. Şimdi baktığında Kasımpaşa'da gol kralı adeta, böyle iyi oyuncular var tabi ama sen iyi oyuncular alamazsın."