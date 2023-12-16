Murat Sancak'tan Onyekuru, Belhanda ve Emre Akbaba açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak suskunluğunu bozdu. Mavi-lacivertlilerin yıldızı Yusuf Sarı ile ilgili transfer gelişmesini açıklayan Murat Sancak, Mario Balotelli transferi sürecinde çevresinden gelen tepkileri anlattı.Başkan Sancak, Henry Onyekuru'nun sosyal medyada gündem olan görüntüsüne dair çarpıcı gerçeği yıllar sonra itiraf etti.Mario Balotelli'nin transfer sürecini anlatan Murat Sancak,dedi.Mario Balotelli'nin Adana'yı görmeden imza attığını belirten Başkan Sancakifadelerini kullandı.Mario Balotelli'nin renkli karakterinin hatırlatılması üzerine Başkan Murat Sancak,diye konuştu.Mario Balotelli'nin tedavi süreci hakkında bilgi veren Adana Demirspor Başkanı,dedi.İtalyan forvetin ayrılığına dair iddialara Murat Sancak şu cevabı verdi:Yusuf Sarı'yla ilgili ciddi taliplerin olduğunu belirten Başkan Sancak,ifadelerini kullandı.sorusuna Murat Sancak,cevabını verdi.Younes Belhanda'ya yönelik eleştirilerle ilgili konuşan Adana Demirspor Başkanı,açıklamasını yaptı.Henry Onyekuru'nun sosyal medyada viral olan görüntüsüne dair konuşan Murat Sancak,açıklamasını yaptı.Süper Lig'de beğendiği futbolculara ilgili soruya Murat Sancak şu cevabı verdi: