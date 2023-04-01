Murat Sancak'tan hakem tepkisi

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamada bulundu.



Sancak, karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan için tepki gösterdi ve şu ifadeleri kullandı;



"Ne diyeyim, gördünüz hakemi! Eyyamcılık yaptı. Maçı katletti. Ama tebrik ediyorum Galatasaray güzel oynadı."





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