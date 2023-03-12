Murat Sancak: "Herkes işine baksın!"

Erman Toroğlu, Adana Demirsporlu Younes Belhanda'yı Trabzonspor maçında kırmızı kart görmesinin ardından sert bir şekilde eleştirdi. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Toroğlu'na cevap verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Murat Sancak: 'Herkes işine baksın!'
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12 Mart 2023 17:14
Adana Demirspor forması giyen Younes Belhanda, Trabzonspor ile deplasmanda oynanan maçta kırmızı kart gördü.

22. dakikada orta sahada Peres ile Belhanda arasında yaşanan pozisyonun ardından hakem Abdulkadir Bitigen, iki oyuncuya da sarı kart verdi. Bitigen, VAR uyarısının ardından pozisyonu izledi ve Belhanda'ya Peres'in yüzüne müdahalede bulunduğu gerekçesiyle kırmızı kart gösterdi.

Erman Toroğlu, Belhanda'yı canlı yayında sert bir şekilde eleştirdi. Toroğlu, "Adana Demirspor Başkanı net bir adam, bu Belhanda'yı yollayacaksın. Olacak şey değil. O tip topçuyu yollayacaksın. Beni 10 kişi bırakmayacaksın. Pozisyon icabı bırakırsın, bu ne ya! Ahlaksızca bir şey. Vuruyorsun rakibine atılıyorsun." diye konuştu.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ise, bu sözlere cevap verdi. Sancak, sosyal medya hesabından, "Herkes işine baksın" şeklinde bir paylaşım yaptı.

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