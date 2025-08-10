10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-340'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
1-038'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
1-039'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-190'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Murat Şahin: "Transfer yasağı bizi etkiledi"

Atakaş teknik direktörü Murat Şahin, 3-1 kaybedilen Ankara Keçiörengücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Mersin'de konuk ettiği Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'ne 3-1 yenilen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Murat Şahin, sezona beklemedikleri bir başlangıç yaptıklarını belirtti.

Şahin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakanın ilk 25 dakikasından sonra hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

Maça iyi başladıklarını dile getiren Şahin, "Daha sonrasında çıkarken 1-2 top kaybından sonra takımımızın biraz öz güveni gitti. Ondan sonra oyunu biraz rakibe vermeye başladık. İlk yarıyı 1-0 önde geçirmemize rağmen ikinci yarı sıkıntılarımız devam etti." dedi.


Şahin, iki dönemlik transfer yasağı ve oyunculardan bazılarından takımdan ayrılmasının kulübü etkilediğini aktardı.

Sezona iyi başlayamadıklarını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Lig çok uzun ama beklemediğimiz bir başlangıç oldu. Devamını iyi yapmamız gerekiyor. Ders çıkarmamız gerekiyor. Nerelerde sıkıntı ve kadromuzun ne kadar dar olduğunu daha da net görmüş olduk. Benim için bir hayal kırıklığıydı ama düzeltmek için elimizden geleni yapacağız. Oyuncu grubumuzla burada yaptığımız hataları düzeltmeye çalışacağız. Buradan çıkmamız gerekiyor. Lig çok uzun bir maraton. Hemen bir maçla tabii ki yıkılamayız. Buradan doğru dersleri çıkartırsak devamında iyi yerlere gelebiliriz."

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
