Murat Fırat ve Burhan Akbudak, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3'üncülük maçına çıkacak

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde mücadele eden milli sporcular Murat Fırat ve Burhan Akbudak, bronz madalya maçına çıkma hakkı elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Murat Fırat ve Burhan Akbudak, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3'üncülük maçına çıkacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Nisan 2025 19:35
 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde mücadele eden milli sporcular Murat Fırat ve Burhan Akbudak, bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen organizasyonun 6. günü, grekoromen stil 60, 67, 72, 82, 97 kilo sıkletlerindeki eleme ve yarı final müsabakalarıyla başladı.

Murat Fırat 67 kilo yarı finalinde Azerbaycanlı Hasrat Jafarov'a, Burhan Akbudak da 82 kilo yarı finalinde Macar Erik Szilvassy'ye yenildi ve bronz madalya karşılaşmasına çıkma hakkı elde etti.

Mehmet Mustafa Şahin (72 kilo), ilk maçında yenildiği Fransa'dan İbrahim Mahmoud Hamed Hassan Ghanem'in finale yükselmesiyle repesaj hakkı kazandı.

Ekrem Öztürk (60 kilo), çeyrek finalde Rus güreşçi Sadyk Lalaev'e, Beytullah Kayışdağ (97 kilo) ise eleme turunda Azerbaycanlı Murad Ahmadiyev'e kaybederek elendi.

Grekoromen stil 60, 67, 72, 82 ve 97 kilodaki repesaj ve madalya müsabakaları, yarın yapılacak.

Şampiyonanın 6. günü, grekoromen stil 55, 63, 77, 87 ve 130 kilodaki madalya maçlarıyla tamamlanacak.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery