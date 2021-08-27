Antalyaspor ile Nottingham Forest arasında Paul Mukairu'nun transferi için yapılan görüşmeler sonuçsuz kaldı.



Anderlecht formasını giydikten sonra Antalyaspor'a geri dönen Paul Mukairu için uzun süredir girişimleri bulunan Nottingham Forest, bu transferden vazgeçti.



Kırmızı-Beyazlıların 3 milyon Euro bonservis talebine, 2.3 milyon Euro ile karşılık veren İngiliz ekibi, aradaki fark kapanmayınca transfer görüşmelerini durdurdu.



Kırmızı-Beyazlılar, daha önce Anderlecht'in de 1 milyon 750 bin Euro'luk teklifini reddetmişti. [Kaynak: antalyam.com)



