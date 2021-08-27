Mukairu'nun İngiltere transferi iptal

Antalyaspor'un 3 milyon Euro bonservis talebine, 2.3 milyon Euro ile karşılık veren İngiliz ekibi Nottingham Forest, aradaki fark kapanmayınca transfer görüşmelerini durdurdu.

, Fotoğraf; AA
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Mukairu'nun İngiltere transferi iptal
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27 Ağustos 2021 12:42
Antalyaspor ile Nottingham Forest arasında Paul Mukairu'nun transferi için yapılan görüşmeler sonuçsuz kaldı.

Anderlecht formasını giydikten sonra Antalyaspor'a geri dönen Paul Mukairu için uzun süredir girişimleri bulunan Nottingham Forest, bu transferden vazgeçti.

Kırmızı-Beyazlıların 3 milyon Euro bonservis talebine, 2.3 milyon Euro ile karşılık veren İngiliz ekibi, aradaki fark kapanmayınca transfer görüşmelerini durdurdu.

Kırmızı-Beyazlılar, daha önce Anderlecht'in de 1 milyon 750 bin Euro'luk teklifini reddetmişti. [Kaynak: antalyam.com)


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