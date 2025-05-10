Muhammed Salah: 'Ben efsaneyim'

Liverpool forması giyen Muhammed Salah, kendisine yöneltilen efsane sorusuna cevap verdi.



Mısırlı yıldız, "Kendini Liverpool efsanesi gibi hissediyor musun?" şeklindeki sorunun ardından, "Hayır, Liverpool efsanesi olduğuma eminim. (Gülerek)" yanıtını verdi.



Salah, "Bu sezon sözleşmemle ilgili tüm belirsizliklere rağmen, taraftarlar benim her şeyimi verdiğimi ve hesap yapmadığımı gördü. Burada, başka hiçbir yerde olmadığı kadar saygı görüyorum." sözlerini sarf etti.



32 yaşındaki futbolcu için sezon yeni sözleşme belirsizlikleriyle geçmiş ancak Liverpool, nisan ayında Salah'ın sözleşmesi 2027 yılını kadar uzatmıştı.



Liverpool forması altında bu sezon 49 maça çıkan Salah, 33 gol attı ve 23 asist yaptı.



