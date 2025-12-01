01 Aralık
Muğlaspor'dan seriye devam

Muğlaspor, TFF 1. Lig'e yükselme hedefi için kritik olan maçı kazandı ve zirve takibini sürdürdü.

calendar 01 Aralık 2025 13:41
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirveyi 3 puan geriden takip eden Muğlaspor galibiyet serisini sürdürüyor. Grupta sonuncu Altınordu'ya konuk olan yeşil-beyazlılar, müsabakayı 1-0 kazanarak 4'te 4 yaptı.

Üst üste Elazığspor, Ankaragücü (D), Beyoğlu Yeni Çarşı ve Altınordu (D) maçlarını kazanan Muğlaspor 29 puana yükselip Play-Off hattındaki yerini güçlendirirken şampiyonluk yarışında iddialı konuma geldi.

Son 3 maçını 1-0'lık skorlarla geçen Ege temsilcisi lider Batman Petrolspor'u 3 puan geriden takibini sürdürüp 4'üncü sıradaki yerini korudu.


Teknik direktör Besim Durmuş, Altınordu maçının zorlu geçtiğini belirterek, "Önemli eksiklerimiz var. Buna rağmen mevcut oyuncularım canla başla mücadele ediyor. Bu hafta lider Batman Petrolspor'u ağırlayacağız. Zirve yarışını çok yoknadn ilgilendiren bir maça çıkacağız. Serimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
6 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
