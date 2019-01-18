Süper Lig'de tutunma mücadelesi veren Erzurumspor, Moussa Sow'un transferi için temaslara başladı.
Teknik direktör Sow'un raporu doğrultusunda Sow'un menajeri ile irtibata geçen Erzurumspor, Sow'un kararını bekliyor. Sow'un yanı sıra Nijeryalı Eduok'un transferi için Kasımpaşa ile görüşen Erzurumspor, Paşa'dan olumsuz yanıt aldı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde Al Ahli'den ayrılan 32 yaşındaki Sow, geçtiğimiz sezon Bursaspor'da kiralık oynadı ve 11 maçta 4 gol atmayı başardı.
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Teknik direktör Sow'un raporu doğrultusunda Sow'un menajeri ile irtibata geçen Erzurumspor, Sow'un kararını bekliyor. Sow'un yanı sıra Nijeryalı Eduok'un transferi için Kasımpaşa ile görüşen Erzurumspor, Paşa'dan olumsuz yanıt aldı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde Al Ahli'den ayrılan 32 yaşındaki Sow, geçtiğimiz sezon Bursaspor'da kiralık oynadı ve 11 maçta 4 gol atmayı başardı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın