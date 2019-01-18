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Moussa Sow, Süper Lig'e yeniden dönüyor!

Bir dönem Fenerbahçe ve Bursaspor'da forma giyen 32 yaşındaki golcü futbolcu Moussa Sow ile, Süper Lig ekibi Erzurumspor ilgileniyor.

Moussa Sow, Süper Lig'e yeniden dönüyor!
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18 Ocak 2019 13:50
Süper Lig'de tutunma mücadelesi veren Erzurumspor, Moussa Sow'un transferi için temaslara başladı.

Teknik direktör Sow'un raporu doğrultusunda Sow'un menajeri ile irtibata geçen Erzurumspor, Sow'un kararını bekliyor. Sow'un yanı sıra Nijeryalı Eduok'un transferi için Kasımpaşa ile görüşen Erzurumspor, Paşa'dan olumsuz yanıt aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde Al Ahli'den ayrılan 32 yaşındaki Sow, geçtiğimiz sezon Bursaspor'da kiralık oynadı ve 11 maçta 4 gol atmayı başardı.

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