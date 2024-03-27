Mourinho, Suudi Arabistan'a gitmesinin 3 nedenini açıkladı

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Roma'da görev yaptığı dönemde Suudi Arabistan'ı neden reddettiği ve geçtiğimiz günlerde neden Suudi Arabistan'a gittiğiyle ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Mourinho, Suudi Arabistan'a gitmesinin 3 nedenini açıkladı
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27 Mart 2024 14:32
Son güncelleme 27 Mart 2024 14:40
Son olarak Roma'da görev yapan Jose Mourinho, Ocak ayında Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın teklifini reddetmişti.

Portekizli teknik adam, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'da görüntülenmiş ve bir takımla görüştüğü iddiaları ortaya atılmıştı. Mourinho, açıklamada bulunarak Suudi Arabistan'ı reddetmesive Arabistan'a gelmesinin 3 nedenini açıkladı.

Mourinho yaptığı açıklamada, "Sanırım Cristiano, insanlara [Suudi Arabistan'da] olmanın, orada yaşamanın, orada futboldan keyif almanın, bir ülkenin kalkınmasının tadını çıkarmanın mümkün olduğuna inanmaları açısından kapıyı açtı. Futbolda diğerlerinden farklı bir ülke olmak istiyorlar.'' dedi.

Sözlerine devam eden Mourinho, "Bana Suudi Arabistan'dan bir teklif geldiğinde bu elbette ekonomik açıdan önemliydi. Reddettim çünkü benim için daha önemli olan Roma, Avrupa futbolu hedefleri ve kararlılığıydı.'' ifadelerini kullandı. 

Arabistan'a gelmesinin 3 nedenini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Gelecekte bana sorarsanız deneyimlemelerim bana asla asla dememeyi öğretti ama bugün Suudi Arabistan'a gitme sebebim 3 gün boyunca boks, Formula 1 ve arkadaşlarımla beraber olmak.'' şeklinde konuştu.

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