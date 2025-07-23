Mourinho sitem etti; Fenerbahçe transferde gaza bastı

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdürürken, teknik direktör Jose Mourinho ise transferlerin gecikmesinden rahatsız...
Portekizli hoca ilk ve en büyük hedeflerinin Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak olduğunu belirtmişti. Hocanın siteminden sonra gaza basan yönetim her konuda anlaşılan Milan Skriniar ve Marco Asensio'yu resmen açıklamaya hazırlanıyor.
Mourinho'nun hedefi 5 ve 12 Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi elemesinde Feyenoord ile oynanacak eleme maçlarına tam kadro çıkabilmek.
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdürürken, teknik direktör Jose Mourinho ise transferlerin gecikmesinden rahatsız...
Portekizli hoca ilk ve en büyük hedeflerinin Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak olduğunu belirtmişti. Hocanın siteminden sonra gaza basan yönetim her konuda anlaşılan Milan Skriniar ve Marco Asensio'yu resmen açıklamaya hazırlanıyor. Mourinho'nun hedefi 5 ve 12 Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi elemesinde Feyenoord ile oynanacak eleme maçlarına tam kadro çıkabilmek.
ŞÖLEN HAZIRLIĞI
Yönetim, geçen sezon takımda kiralık oynayan Milan Skriniar'ın bonservisinin alınması ve İspanyol yıldız Marco Asensio konusunda PSG ile anlaştı.
10 numara, forvet ve sağ kanatta oynayabilen 29 yaşındaki Asensio'nun Skriniar ile birlikte hafta sonuna kadar İstanbul'da olması bekleniyor. Teknik direktör Mourinho, yeni transferler Jhon Duran, Archie Brown dışında Skriniar ve Asensio ile Feyenoord maçına çıkmak istiyor. Yönetim ise Asensio ile Skriniar'ı aynı anda açıklayıp gövde gösteriyi yapmayı planlıyor.
Mourinho, Skriniar ve Marco Asensio'nun bir an önce kampa katılmasını istiyor. Portekizli hoca iki oyuncuyu çok çabuk kadroya monte etmeyi planlıyor.
Portekizli hoca ilk ve en büyük hedeflerinin Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak olduğunu belirtmişti. Hocanın siteminden sonra gaza basan yönetim her konuda anlaşılan Milan Skriniar ve Marco Asensio'yu resmen açıklamaya hazırlanıyor.
Mourinho'nun hedefi 5 ve 12 Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi elemesinde Feyenoord ile oynanacak eleme maçlarına tam kadro çıkabilmek.
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdürürken, teknik direktör Jose Mourinho ise transferlerin gecikmesinden rahatsız...
Portekizli hoca ilk ve en büyük hedeflerinin Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak olduğunu belirtmişti. Hocanın siteminden sonra gaza basan yönetim her konuda anlaşılan Milan Skriniar ve Marco Asensio'yu resmen açıklamaya hazırlanıyor. Mourinho'nun hedefi 5 ve 12 Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi elemesinde Feyenoord ile oynanacak eleme maçlarına tam kadro çıkabilmek.
ŞÖLEN HAZIRLIĞI
Yönetim, geçen sezon takımda kiralık oynayan Milan Skriniar'ın bonservisinin alınması ve İspanyol yıldız Marco Asensio konusunda PSG ile anlaştı.
10 numara, forvet ve sağ kanatta oynayabilen 29 yaşındaki Asensio'nun Skriniar ile birlikte hafta sonuna kadar İstanbul'da olması bekleniyor. Teknik direktör Mourinho, yeni transferler Jhon Duran, Archie Brown dışında Skriniar ve Asensio ile Feyenoord maçına çıkmak istiyor. Yönetim ise Asensio ile Skriniar'ı aynı anda açıklayıp gövde gösteriyi yapmayı planlıyor.
Mourinho, Skriniar ve Marco Asensio'nun bir an önce kampa katılmasını istiyor. Portekizli hoca iki oyuncuyu çok çabuk kadroya monte etmeyi planlıyor.