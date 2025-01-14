Mourinho'nun transfer listesi belli oldu

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken teknik direktör Jose Mourinho'nun yönetime ilettiği transfer listesindeki stoperler belli oldu.
Calcio Mercato'nun haberine göre; Fenerbahçe'de büyük aşama kaydedilen Tuta transferi dışında Jose Mouirnho, yönetime Serie A'dan 4 stoperin ismini verdi.
İŞTE O 4 İSİM
Habere göre Fenerbahçe; Lazio'da forma giyen Mario Gila, Torino'da forma giyen Saul Coco, Milan'da forma giyen Strahinja Pavlovic ve Udinese'de forma giyen Jaka Bijol'u Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda listesine aldı.
Haberde, bu 4 ismin hiçbirinin Tuta transferi kadar bitmeye yakın olmadığı ancak Fenerbahçe'nin bu isimler için de girişimlerini sürdürdüğü öne sürüldü.
LLOYD KELLY DE LİSTEDE
Öte yandan Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Sarı-Lacivertliler, Newcastle United'ın stoperi Lloyd Kelly için resmi teklif yaptı.
26 yaşındaki oyuncunun transferi için kulübüyle görüşmeler sürüyor.
Orijinal bölgesi stoper olan Kelly, sol bekte de oynayabiliyor.
Calcio Mercato'nun haberine göre; Fenerbahçe'de büyük aşama kaydedilen Tuta transferi dışında Jose Mouirnho, yönetime Serie A'dan 4 stoperin ismini verdi.
İŞTE O 4 İSİM
Habere göre Fenerbahçe; Lazio'da forma giyen Mario Gila, Torino'da forma giyen Saul Coco, Milan'da forma giyen Strahinja Pavlovic ve Udinese'de forma giyen Jaka Bijol'u Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda listesine aldı.
Haberde, bu 4 ismin hiçbirinin Tuta transferi kadar bitmeye yakın olmadığı ancak Fenerbahçe'nin bu isimler için de girişimlerini sürdürdüğü öne sürüldü.
LLOYD KELLY DE LİSTEDE
Öte yandan Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Sarı-Lacivertliler, Newcastle United'ın stoperi Lloyd Kelly için resmi teklif yaptı.
26 yaşındaki oyuncunun transferi için kulübüyle görüşmeler sürüyor.
Orijinal bölgesi stoper olan Kelly, sol bekte de oynayabiliyor.