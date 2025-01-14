Mourinho'nun transfer listesi belli oldu

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken teknik direktör Jose Mourinho'nun yönetime ilettiği transfer listesindeki stoperler belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mourinho'nun transfer listesi belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ocak 2025 18:58
Son güncelleme 14 Ocak 2025 19:02
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken teknik direktör Jose Mourinho'nun yönetime ilettiği transfer listesindeki stoperler belli oldu.

Calcio Mercato'nun haberine göre; Fenerbahçe'de büyük aşama kaydedilen Tuta transferi dışında Jose Mouirnho, yönetime Serie A'dan 4 stoperin ismini verdi.

İŞTE O 4 İSİM

Habere göre Fenerbahçe; Lazio'da forma giyen Mario Gila, Torino'da forma giyen Saul Coco, Milan'da forma giyen Strahinja Pavlovic ve Udinese'de forma giyen Jaka Bijol'u Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda listesine aldı.

Haberde, bu 4 ismin hiçbirinin Tuta transferi kadar bitmeye yakın olmadığı ancak Fenerbahçe'nin bu isimler için de girişimlerini sürdürdüğü öne sürüldü.

LLOYD KELLY DE LİSTEDE

Öte yandan Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Sarı-Lacivertliler, Newcastle United'ın stoperi Lloyd Kelly için resmi teklif yaptı.
26 yaşındaki oyuncunun transferi için kulübüyle görüşmeler sürüyor.

Orijinal bölgesi stoper olan Kelly, sol bekte de oynayabiliyor.

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery