Mourinho'nun Lugano maçı planı hazır

Jose Mourinho, İsviçre ekibini devirmek için hazırlıklarını tamamladı. Portekizli hoca, Strasbourg ve Hull City karşısında son denemelerini yaptı. 8 oyuncuyu netleştiren Mourinho, 3 bölge için ise milli futbolcuların performanslarını dikkate alacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Mourinho'nun Lugano maçı planı hazır
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20 Temmuz 2024 12:30
Sezonu erken açan Kanarya'da öncelikli hedef, Devler Ligi gruplarına kalabilmek. En son Strasbourg ve Hull City ile oynanan hazırlık maçlarında Jose Mourinho da salı günkü Lugano maçının ilk 11'i için son denemelerini yaptı,

Fenerbahçe'de 8 oyuncunun ismi netleşti. Hull City provası ile birlikte salı günü oynanacak karşılaşmada Livakovic, Djiku, Ferdi, Bartuğ, Fred, Tadic, Szymanski ve Dzeko sahada bulunacak.

İzinli oldukları için takıma geç katılan Mert Müldür, İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci'yi tam olarak göremeyen Mourinho, kafasındaki planı şekillendiriyor.

Oosterwolde'nin performansını çok beğenen deneyimli teknik adam, Mert Müldür'ün de EURO 2024 performansını dikkat çekici bulmuştu. Lugano maçı için Çağlar-Oosterwolde, Mert Müldür-Osayi ve İrfan Can Kahveci-Cengiz Ünder arasında seçim yapılacak.

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