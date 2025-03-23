Mourinho'nun ilk şartı Skriniar!

İspanyol medyasına göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yeni sezon planlamasına şimdiden başladı. Deneyimli çalıştırıcının yönetimden ilk talebi, Slovak stoper Milan Skriniar'ın takımda kalması oldu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Mourinho'nun ilk şartı Skriniar!
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23 Mart 2025 11:57
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan Milan Skriniar hamlesi... Portekizli teknik direktör, Süper Lig'de şampiyonluk yarışı verirken bir yandan da gelecek sezonun çalışmalarına başladı.

İspanyol medyasındaki haberlere göre Portekizli teknik adamın, yeni sezon için yönetimden ilk talebi Slovak stoper Milan Skriniar'ın takımda kalması. Sarı-Lacivertliler, Skriniar'ın bonservisi için 10 milyon Euro'luk bütçe ayırırken, yıldız oyuncunun maaşının 7.5 milyon Euro olduğu aktarıldı.

MAAŞINI YÜKSEK BULUYOR

Skriniar'ın 7.5 milyon Euro'luk maaşının Sarı-Lacivertliler için yüksek olduğu ifade edildi. Jose Mourinho'nun, Skriniar'ın transferini kesinlikle istediği, yönetimin bu transfer için tüm şartları zorlamasını istediği aktarıldı.

Yıldız oyuncunun Fransız ekibi PSG ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. Fenerbahçe formasıyla şimdiye kadar 12 karşılaşmada boy gösteren 30 yaşındaki savunmacının 2 asisti bulunuyor. Skriniar Slovak Milli Takım formasıyla 77 maça çıkarken 3 kez gol sevinci yaşadı

39 MİLYON EURO ÖDENDİ

Fenerbahçe forması giyen Milan Skriniar için şimdiye kadar 39.2 milyon Euro bonservis ücreti ödendi. Skriniar, 2017 yılında Sampdoria'dan Inter'e 34 milyon Euro'ya transfer oldu. 

 
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