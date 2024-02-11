Mourinho'nun hedefi Bayern Münih!

Roma'dan Ocak ayında ayrılan Jose Mourinho için Alman basınından sürpriz bir iddia gündeme geldi.



Bild'de yer alan habere göre, Portekizli teknik adamın, Bayern Münih'in başına geçmek konusunda istekli olduğu belirtildi.



Mourinho'nun geçmişte de Bayern ile temasları olduğu ve 61 yaşındaki teknik adamın şu anda Almanca dersleri aldığı aktarıldı.



Kariyerinde; Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham ve Roma'da birinci adam olarak görev yapan Mourinho'nun CV'sinde bir Alman ekibi bulunmuyor.



Mourinho'nun adı Roma'dan ayrılmasının ardından daha önce 2 kez görev yaptığı Chelsea ve Barcelona ile de anılmıştı.



