Mourinho'nun Fenerbahçesi gol makinesine döndü!

'Savunma futbolu oynatıyor' diye eleştirilen Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si 38 resmi maçta 88 gol attı, 2.31 gol ortalaması yakaladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Mourinho'nun Fenerbahçesi gol makinesine döndü!
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18 Şubat 2025 09:29

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü hocası Mourinho futbol anlayışına dair önyargıları kırdı.

Sarı-lacivertli takımın kazandığı maçlarda bile 'Savunma futbolu oynattığı' gerekçesiyle eleştiri alan Portekizli hocanın takımı, son haftalarda elde ettiği farklı galibiyetlerle adeta gol makinesine dönüştü.

2.31'LİK GOL ORTALAMASI YAKALADI

Fenerbahçe, tüm kulvarlarda oynadığı 38 resmi maçta 88 gol atma başarısı gösterdi ve maç başına 2.31'lik bir gol ortalaması sağladı. 

Bu sezon en farklı galibiyetini ligde Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası'nda Erzurumspor karşısında 5-0'lık sonuçla aldı. En çok gol attığı maç ise 6-2 kazandığı Kayserispor karşılaşması oldu. Sarı lacivertliler, son iki müsabakasını (Anderlecht-Kasımpaşa) ise 3'er golle üstün kapattı.

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