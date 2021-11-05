Mourinho: "Konferans Ligi hakemleri berbat"

Jose Mourinho, Bodo-Glimt'i konuk ettikleri ve 2-2 biten maç sonrası hakem eleştirisi yaptı.

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Mourinho: 'Konferans Ligi hakemleri berbat'
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05 Kasım 2021 02:59
Roma teknik direktörü Jose Mourinho, Bodo-Glimt ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Mourinho maç sonu açıklamasında Konferans Ligi hakemlerinin 'berbat' olduğunu söyleyerek, "Maçta 2 çok açık penaltımız verilmedi. Konferans Ligi'nin hakemleri berbat. Teknik taktik hakkında saatlerce konuşabiliriz ama bu gece 2 penaltımız verilmedi" diye konuştu.

Maçın sonucunu hakemin belirlediği ifade eden Portekizli hoca, "Harika bir oyun oynamadık evet ama ilk yarıda çok gol kaçırdık. Orta sahada çok hata yaptık ama bu gece 2 penaltımız unutuldu" sözlerini sarf etti.

Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Roma, UEFA Konferans Ligi'nde geçtiğimiz hafta Bodo-Glimt'e deplasmanda 6-1 yenilerek tarihi bir hezimet yaşamıştı.


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