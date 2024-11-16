Mourinho kararını verdi! Fenerbahçe'de ayrılık kapıda

Geçen sezon zaman zaman sakatlıklarla boğuşan milli futbolcu, özellikle İrfan Can Kahveci'nin kariyer sezonunu yaşaması nedeniyle uzun süre yedek kulübesine mahkum kalmıştı. Ünder sezonu 9 gol, 2 asistle tamamlamıştı.Bu sezon ise tecrübeli futbolcu formadan çok uzak kaldı. 27 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de 2, Avrupa Ligi'nde de 1 maçta 101 dakika şans buldu. Bunun en büyük sebebi ise Tadic'in sol kanada geçmesi, alternatifinin ise Kahveci olması...Cengiz bu hamlelerin ardından kanadında 3. oyuncu konumuna düştü. Uzun süreli bir sakatlıkta yaşayan Cengiz'in daha fazla forma giyebileceği bir takıma transfer olmaya sıcak bakacağı bildirildi.Teknik Direktör Jose Mourinho'nun da milli futbolcunun gidişine onay vereceği öğrenildi.