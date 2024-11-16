Mourinho kararını verdi! Fenerbahçe'de ayrılık kapıda

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları aralıksız olarak devam ederken, takımdan ayrılması muhtemel isimler ise netleşmeye başladı. Bu oyuncuların başında ise Cengiz Ünder'in geldiği öğrenildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mourinho kararını verdi! Fenerbahçe'de ayrılık kapıda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Kasım 2024 09:17
Geçen sezon zaman zaman sakatlıklarla boğuşan milli futbolcu, özellikle İrfan Can Kahveci'nin kariyer sezonunu yaşaması nedeniyle uzun süre yedek kulübesine mahkum kalmıştı. Ünder sezonu 9 gol, 2 asistle tamamlamıştı.

Bu sezon ise tecrübeli futbolcu formadan çok uzak kaldı. 27 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de 2, Avrupa Ligi'nde de 1 maçta 101 dakika şans buldu. Bunun en büyük sebebi ise Tadic'in sol kanada geçmesi, alternatifinin ise Kahveci olması...

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Cengiz bu hamlelerin ardından kanadında 3. oyuncu konumuna düştü. Uzun süreli bir sakatlıkta yaşayan Cengiz'in daha fazla forma giyebileceği bir takıma transfer olmaya sıcak bakacağı bildirildi.

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun da milli futbolcunun gidişine onay vereceği öğrenildi. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery