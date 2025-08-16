Mourinho: 'Her şey farklı olacak'

Karşılaşma öncesi konuşan Portekizli teknik adam, "Farklı turnuva, farklı hakemler, farklı rakip... Dolayısıyla bugünkü maç, Feyenoord maçlarından farklı olacak. Bugünkü Fenerbahçe de o maçlardan farklı olacak. Aynı olacak tek şey kazanma tutkumuz. Onun dışında her şey farklı olacak." sözlerini sarf etti.



Mücadele öncesi konuşan İsmail yüksek ise, "Benim için Portekiz kampı kötü geçti, şanssız geçti. İstemediğimiz bir sakatlık oldu, takımımdan uzak kaldı. Takımım şükür ki sezona iyi başladı, Şampiyonlar Ligi'nde tur atladık, moralliyiz. Lig bizim için yeni başlıyor. Hayırlısıyla sakatlıksız bir sezon olur. Bu maçın önemi çok farklı, onu da çok iyi biliyoruz. Takım olarak motiveyiz. İnşallah bugün bizim için iyi olacak." ifadelerini kullandı.



Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe , Göztepe'ye konuk olacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.