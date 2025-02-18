Mourinho'dan Fred için derbi kararı!

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Kasımpaşa maçında sekerek oyundan çıkan Fred için derbi kararını verdi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Mourinho'dan Fred için derbi kararı!
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18 Şubat 2025 10:48

Süper Lig'in 25. haftası Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dev derbiye sahne olacak.

Sezonun en çok beklenen maçı olan derbi öncesi iki takım da puan kaybı yaşamadı.

Fenerbahçe, Kasımpaşa engelini 3 golle geçerken sarı-lacivertlilerin yıldız orta sahası Fred korkuttu. 

Kasımpaşa maçının ardınan sahadan sekerek ayrıldığı görülen Fred, sakatlığı bulunmadığını açıklamıştı.

ANDERLECHT MAÇINDA DİNLENDİRECEK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Jose Mourinho tedbir amacıyla Fred'i UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Anderlecht ile oynanacak maçta dinlendirecek.

Deneyimli futbolcunun Galatasaray derbisinde ise sahada olacağı belirtildi.

 

 

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