23 Ağustos
Fenerbahçe-Kocaelispor
1-142'
23 Ağustos
Gaziantep FK-Gençlerbirliği
0-142'
23 Ağustos
Bandırmaspor-A.Demirspor
4-0
23 Ağustos
Esenler Erokspor-Serik Belediyespor
5-0
23 Ağustos
Bodrum FK-Sakaryaspor
1-141'
23 Ağustos
Iğdır FK-Belediye Vanspor
0-040'
23 Ağustos
Leverkusen-Hoffenheim
1-2
23 Ağustos
E. Frankfurt-Werder Bremen
4-1
23 Ağustos
Freiburg-Augsburg
1-3
23 Ağustos
Union Berlin-VfB Stuttgart
2-1
23 Ağustos
FC Heidenheim-Wolfsburg
1-3
23 Ağustos
St. Pauli-B. Dortmund
3-3
23 Ağustos
M.City-Tottenham
0-2
23 Ağustos
Bournemouth-Wolves
1-0
23 Ağustos
Brentford-Aston Villa
1-0
23 Ağustos
Burnley-Sunderland
2-0
23 Ağustos
Arsenal-Leeds United
5-0
23 Ağustos
Mallorca-Celta Vigo
1-1
23 Ağustos
Atletico Madrid-Elche
1-179'
23 Ağustos
Levante-Barcelona
22:30
23 Ağustos
Genoa-Lecce
0-0
23 Ağustos
Sassuolo-SSC Napoli
0-2
23 Ağustos
AC Milan-Cremonese
0-025'
23 Ağustos
Roma-Bologna
0-025'
23 Ağustos
Marsilya-Paris FC
5-2
23 Ağustos
Nice-Auxerre
3-1
23 Ağustos
Lyon-Metz
0-02'
23 Ağustos
Go Ahead Eagles-S. Rotterdam
0-3
23 Ağustos
PSV Eindhoven-FC Groningen
4-2
23 Ağustos
Telstar-FC Volendam
0-012'
23 Ağustos
Standard Liege-Cercle Brugge
0-3
23 Ağustos
Zulte Waregem-St.Truiden
0-026'
23 Ağustos
Hull City-Blackburn Rovers
0-3

Mourinho: "Benfica maçını düşünmeyeceğiz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kocaelispor karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

23 Ağustos 2025 20:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kocaelispor'u konuk ediyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma öncesi kendisine yöneltilen, "Nene ve Edson'un taktikiğinde nasıl bir yer alacak?" sorusuna yanıt olarak Portekizli teknik adam, "Bunu konuşmanın bir anlamı yok. Edson maç kadrosunda yok. Nene iki gün önce geldi ve kulübede." yanıtını verdi.

"BENFICA'YI DÜŞÜNMEYECEĞİZ"

Son olarak, "Bugün taktik Benfica maçına hazırlık mı olacak yoksa bu maça özel bir taktik mi olacak?" sorusuna cevap olarak deneyimli teknik adam, "Odağımız tamamen bu maç. Bu maç sonuna kadar Benfica'yı düşünmeyeceğiz. Benfica maçını oynayan oyuncular 12-14 km koştuğu için yeni enerji diyebileceğimiz oyuncuları düşündük." cevabını verdi.
TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Gençlerbirliği 3 1 0 2 2 3 3
9 Fenerbahçe 2 0 2 0 1 1 2
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
13 Kocaelispor 3 0 1 2 1 3 1
14 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
18 Gaziantep FK 3 0 0 3 0 7 0
