Motokrosta Dünya Şampiyonası heyecanı Afyonkarahisar'da yaşanacak

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) 2021'deki açıklanan takviminde 11. ayak yarışının, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 8-12 Eylül'de Afyonkarahisar'da düzenleneceğini belirtti.



Akülke, AA muhabirine, 2018 ile 2019 yılında Dünya Motokros Şampiyonası'nın Afyon Motor Sporları Merkezi'nde yapıldığını anımsattı.



2019 yılındaki MXGP'nin Afyonkarahisar'daki Türkiye etabının Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirildiğini dile getiren Akülke, şöyle konuştu:



"O yılki şampiyona 6 kıtada 86 ülkede canlı olarak yayınlanarak Afyonkarahisar ve Türkiye'nin tanıtımına çok büyük bir ivme kazandırdı. TMF, bu moral ve motivasyonla MXGP'nin 2020 yılındaki hazırlıklarını çok daha üstüne koyarak yapılmasını planlamıştı. Fakat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleriyle birlikte Dünya Motokros Şampiyonası yapılamadı. Biz de 2020'nin Eylül ayında Afyonkarahisar'daki Türkiye etabını, Kovid-19 nedeniyle yapamadık."



Akülke, 2021'de Afyonkarahisar'da düzenlenecek MXGP'nin, dünya şampiyonası bazında branşında Türkiye'deki tek sportif organizasyon olduğunu ve kentin de gururu olduğunu vurguladı.



2021'de MXGP'nin mayıs ayında Hollanda'da başlayacağına dikkat çeken Aklülke, "Toplamda 20 yarış yapılacak. Açıklanan takvimde şampiyonanın 11. ayağını 8-12 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar'da biz gerçekleştireceğiz. Afyon Motor Sporları Merkezi'nde 5 gün sürecek etkinliklerde Dünya Motokros Şampiyonası, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası, Avrupa Motokros Şampiyonası, MX1 ve MX2 yarışları düzenlenecek." değerlendirmesinde bulundu.



-"100 bin seyirci hedefimizi ise 2021'de hedef olarak değil, reel olarak görüyoruz"



Akülke, geçen yıl Dünya Motokros Şampiyonası'nda Afyonkarahisar'da hedeflenen 100 bin seyirciyi 4 gün boyunca düzenlenecek Motosiklet Festivalinde (Moto Fest) ağırlamayı planladıklarını anımsattı.



"Afyon Moto Fest bu yıldan itibaren de Türkiye Moto Fest olarak adlandırılacak." diyen Akülke, şöyle devam etti:



"Ulusal olarak başladığımız festivalimizi, önümüzdeki yıllarda uluslararası bir arenaya çevirmeyi planlıyoruz. Bunun da ilk adımını Afyon Motor Sporları Merkezi'ni aynı zamanda uluslararası kamp ve karavan alanı olarak da hazırlıyoruz. Amacımız hem Türkiye Moto Fest'in alt yapısını oluşturmak hem de 2022, 2023 yıllarında da festivali kamp ve karavanla birlikte burayı uluslararası arenaya açmak. 2020 yılındaki 100 bin seyirci hedefimizi, 2021'de hedef olarak değil, reel olarak görüyoruz. Bu yıl 100 bin izleyiciye, 5 gün içerisinde kavuşacağız."



Akülke, 5 gün boyunca Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki Türkiye Moto Fest'in, her gün ünlü sanatçıların konserlerinin yanı sıra her yaş grubuna uygun 100'lerce farklı etkinliklerle dolu dolu geçeceğini ifade etti.



