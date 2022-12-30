Morutan için transfer açıklaması!

Galatasaray'ın, İtalya Serie B ekibi Pisa'ya kiraladığı Olimpiu Morutan'ın menajeri Giovanni Becali, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.



Becali, Galatasaray'ın Morutan'ın bonservisi için istediği 5,5 milyon euroda indirim yapması halinde oyuncunun bonservisiyle Pisa'ya transferinin mümkün olduğunu söyledi. Becali açıklamasında, "Galatasaray ile görüşüyorum, eğer mevcut sözleşmedeki 5,5 milyon euroda indirim yapmayı kabul ederlerse Morutan'ın bonservisi Pisa'ya geçebilir" ifadelerini kullandı.



Sarı kırmızılı kulübün yaklaşık 2 milyon euro'luk indirim yapması halinde Morutan'ın bonservisiyle satılabileceğini söyleyen Becali, "Galatasaray'da ekonomik açıdan bazı küçük sorunlar var. Ocak ayında onlar için bir kaynak faydalı olacaktır. Galatasaray'ın 2 milyon euro'dan vazgeçmesi ve Morutan'ın Pisa'ya transferi herkes için makul bir çözüm olacaktır" diye konuştu.



Galatasaray'la sözleşmesi 2026'ya kadar süren 23 yaşındaki Olimpiu Morutan bu sezon Serie B'de Pisa formasıyla çıktığı 17 maçta 4 gol 7 asist üretti.



Bu sezon Serie A'ya çıkmak adına iddialı bir kadro kuran Pisa, 19 maçta topladığı 29 puanla 5. sırada yer alıyor.





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