Morey: "Son gün takas yapmamız 'olası' değil"

Philadelphia 76ers başkanı Daryl Morey, son takas gününe dek bir takas yapmanın "pek olası olmadığını" söyledi.



Ben Simmons'ı takas etme arayışında olan ekibin başkanı Morey, son takas tarihinden üç hafta önce '97.5 The Fanatic' radyo kanalında bir röportaj yaptı ve şu açıklamalarda bulundu:



"Bence pek olası değil, ama umarım yanılıyorumdur. Fakat bunun sebebi, yeteri kadar denemediğimizden ötürü olmayacak. Yönetim personelinde sadece bu işi yapan bir ekibimiz var ve tek üzerine uğraştığımız şey de bu. Ve olası olmadığını söylememin sebebi, istemediğimiz için değil, başka sebeplerden ötürü olacak.



Diğer 29 takımın hiçbirinin 'Acaba bugün 76ers'ı nasıl daha iyi hale getirebilirim?' demediğine eminim. Hepsi kendi kadrolarına odaklanmış durumda.



'Pek olası değil' dememin ana nedeni, bunun için başka takımlarla da işbirliğine ihtiyaç duymamız. Bu ligde takas yapmak kolay iş değil. Riskten kaçınılıyor olmasının yanı sıra, bazı karar vericileri de ikna etmek gerekiyor."



"YA ARAMIZI DÜZELTECEĞİZ, YA TAKAS"



Morey, Simmons takası konusuna işe şöyle değindi:



"Organizasyonla ilgili sorunları hakkında sanırım çeşitli raporlar çıkmıştı. Ya aramızı düzelteceğiz, ki bunu şu ana dek başaramadık, ya da bir takas yapacağız. Tek iki seçeneğimiz bunlar.



Ve ne yazık ki, şimdiye dek ikisini de başaramadığımızdan ötürü taraftarlar oldukça kızmış durumdalar."



