Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant, takımının Oklahoma City Thunder karşısında aldığı 51 sayılık tarihi mağlubiyet sonrası iddialı açıklamalarda bulundu.



Morant, ESPN'den Tim MacMahon'a yaptığı açıklamada, "Bir daha asla bu kadar kötü oynamayacağız," ifadelerini kullandı.



Thunder'ın 131-80'lik galibiyeti, NBA playoff tarihinin en farklı beşinci mağlubiyeti olarak kayıtlara geçti. Aynı zamanda, 2015'te Chicago Bulls'un Milwaukee Bucks'ı 54 sayı farkla yendiği maçtan bu yana görülen en büyük fark oldu. Thunder maç içinde farkı 56 sayıya kadar çıkarmayı başardı.



Grizzlies'in geçici başantrenörü Tuomas Iisalo, "Bu mağlubiyetten çıkış sadece yukarıya doğru olabilir," diyerek şunları ekledi:



"Analiz edeceğiz, öğreneceğiz ve bize zarar veren şeyleri düzelteceğiz. Yapılacak çok şey var."



Desmond Bane ise durumu şu sözlerle özetledi:



"Hızlıca yeni sayfa açmamız lazım. Bu sadece bir maç. İster 50 sayıyla kaybedelim, ister son saniye basketiyle; seri hala 1-0."



Öte yandan, Morant'ın sağ ayak bileğindeki sakatlık da takımın endişe kaynaklarından biri. Warriors'a karşı oynanan play-in maçında burkulan bileği için Morant'a ağrı kesici iğne yapıldığı belirtildi. Ancak oyuncu, Pazar günkü karşılaşma öncesi tekrar iğne yaptırıp yaptırmadığını açıklamaktan kaçındı. "Bileğim iyiydi," demekle yetindi.



Serinin ikinci maçı Salı günü oynanacak.



