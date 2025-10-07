Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant, pazar günü antrenmanda sol bileğini burkmasının ardından haftalık bazda değerlendirilecek.Bilgi, takım sözcüsünün The Commercial Appeal muhabiri Damichael Cole'a yaptığı açıklamayla doğrulandı.Grizzlies, normal sezona 22 Ekim'de New Orleans Pelicans karşısında evinde başlayacak. Takımın sezon öncesinde beş hazırlık karşılaşması bulunuyor.2025-26 sezonu öncesinde Memphis cephesinde sakatlık endişeleri büyük. Jaren Jackson Jr. hâlâ "turf toe" (ayak başparmağı kapsül zedelenmesi) nedeniyle forma giyemiyor. Brandon Clarke ve Zach Edey de sırasıyla diz ve ayak bileği sakatlıkları nedeniyle haftalardır kadro dışında bulunuyor.Morant, geçen sezon 50 maçta 23.2 sayı, 7.3 asist ve 4.1 ribaund ortalaması yakaladı. İki kez All-Star seçilen oyun kurucu, playofflarda kalça sakatlığı geçirerek Oklahoma City Thunder'ın ilk tur süpürmesinde 4. maçı kaçırmıştı.Memphis'in en önemli oyun kurucuları Morant ve Jackson, bu yaz Desmond Bane'in Orlando Magic'e takas edilmesiyle birlikte takımın hücum yükünü neredeyse tamamen üstlenmiş durumda.