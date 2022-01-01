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Morant: "All-Star olmayı hak ettim!"

Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant, bu yıl All-Star olmayı "hak ettiğini" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant, bu yıl All-Star olmayı "hak ettiğini" söyledi.

Son oy sonuçlarında Morant'in, Batı Konferansı guardları arasında Russell Westbrook, Devin Booker, Klay Thompson ve Donovan Mitchell'in önünde ikinci sırada yer aldığı görülmüştü.

Memphis yıldızı, çok büyük ihtimalle All-Star kadrosunda ilk beş başlayacak olması konusunda ise şu açıklamaları yaptı:

"Bunu hak ettim. Hak ederek kazandım. Bunun için çok çalıştım ve bu şekilde olsun istedim. Yedek oyuncu veya yer dolduran biri olmak istemedim."

Ja, bu sezon %48 şut isabeti ile maç başına 25.3 sayı, 6.9 asist ve 6.0 ribaund ortalamalarıyla oynuyor.


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