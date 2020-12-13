Montero: "Hakemin kararı düşündüren bir karar"

Beşiktaşlı oyuncu Montero, Alanyaspor maçının ardından hakeme eleştirilerde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Montero: 'Hakemin kararı düşündüren bir karar'
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13 Aralık 2020 21:22
Beşiktaşlı futbolcu Montero, Alanyaspor'a 2-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Hakem kararını eleştiren Montero, "İlk yarıya iyi başlamadık. Kazanmaktan uzaktık. İkinci topları hep kazandılar. Böyle maçlarda ikinci topları kazanmak çok önemli. Hakemin kararlarını kabul etmemiz lazım ama düşündüren, ortada bir karar" şeklinde konuştu.



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