Montella'dan Kerem yanıtı!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kerem Aktürkoğlu için gelen soruya cevap verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Montella'dan Kerem yanıtı!
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15 Ekim 2024 00:44
Son güncelleme 15 Ekim 2024 01:41
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İzlanda galibiyetinin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, "Kerem Aktürkoğlu transferinden sonra dünya çapında bir oyuncu haline mi geliyor yavaş yavaş?" sorusuna cevap verdi.

Montella, bu soru sonrası, "Kolay bir cevap olmayacak, kimse alınmasın buna. Çok takip ettiğim bir futbolcuydu, 3 yıldır Türkiye'deyim biliyorsunuz. Böyle özellikleri barındıran bir futbolcuyu kolay bulamazsınız. Şutu, pası, her şeyi olan bir oyuncuyu bulmak kolay değil. Son dönemde belki kafası rahat değildi. Transferinden sonra kafasının daha rahat olduğunu hissettim ama eski takımıyla alakalı bir durum olduğunu söylemiyorum. Karadağ maçında oynattım. Kafası farklı bir konumda şu anda. Hepimiz daha rahat görüyoruz." açıklamasında bulundu. 

 
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