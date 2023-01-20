Montella'dan hakem eleştiri!

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında ağırladığı Bitexen Giresunspor ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, 1 puanın kötü olmadığını ancak galibiyeti kaçıran taraf olduklarına inandıklarını söyledi.



Montella, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mağlup olmuş gibi üzüldüklerini belirtti.



Maça çok iyi başladıklarını, iki net pozisyon bulduklarını, sonrasında dönen bir ataktan penaltı oluştuğunu anlatan Montella, "Kırmızı kart pozisyonundan sonra farklı bir maça dönüştü. 30'dan fazla şut attık kaleye. Çok fazla istekli olduğunuz bu tarz maçlarda 1 puanı almak bile aslında canı gönülden kabul etmemiz gereken bir şey. Çünkü böyle riskli maçları kaybedebilirsiniz de." diye konuştu.



Montella, sonrasında rakibin sürekli zaman kazanma hareketlerine karşı gerilerek hataya düştüklerini dile getirdi. Genel bir değerlendirme olarak bu durumu Türk futbolu için negatif bulduğunu vurgulayan Montella, şunları söyledi:



"Hakemlerin otoriterliğini burada konuşturması gerekiyor. Yani bu kadar maç ritminin kaybolması Türk futboluna zarar veriyor. Benim şu anda yapıcı bir eleştirim var. Herhangi bir şekilde kötü anlamda eleştirmiyorum. Benim bu eleştirim yapıcı bir eleştiri. Herhangi bir şekilde kötü manada algılamasınlar Ama Türk futbolunun maç ritminin yükselebilmesi için buna engel olunması gerekiyor."



Montella, forvet transferine dair bir soruya, "Forvet eksikliğini ilk defa hissetmiyoruz." yanıtını verdi.





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