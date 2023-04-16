Monte Carlo Masters Tenis Turnuvası'nda finalin adı kondu!

Monte Carlo Masters Tenis Turnuvası'nın finalinde Rublev ile Rune karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Monte Carlo Masters Tenis Turnuvası'nda finalin adı kondu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Nisan 2023 00:29
Rus Andrey Rublev ile Danimarkalı Holger Rune, Monte Carlo Masters Erkekler Tenis Turnuvası'nda finale yükseldi.

Monako'nun Monte Carlo kentinde düzenlenen toprak kort turnuvasında yarı finaller oynandı.

Rublev (5 numaralı seribaşı), ABD'li rakibi Taylor Fritz'i (8) 5-7, 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek 2021'den sonra bir kez daha finalist oldu.

Diğer eşleşmede ise Rune (6), İtalyan Jannik Sinner'i (7) 2-1 (1-6, 7-5, 7-5) mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Hem Rublev hem de Rune, Monte Carlo Masters'taki ilk şampiyonluğunu elde etmek için yarın korta çıkacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery