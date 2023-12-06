Almanya Kupası son 16 turu karşılaşmasında Borussia Mönchengladbach, sahasında Wolfsburg ile karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 90 dakikasında gol sesi çıkmadı ve mücadele uzatma dakikalarına gitti.
Borussia Mönchengladbach, Kouadio Kone'nin 120. dakikada attığı golle maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Borussia Mönchengladbach, Almanya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Wolfsburg, turnuvaya veda etti.
Mücadelenin 90 dakikasında gol sesi çıkmadı ve mücadele uzatma dakikalarına gitti.
Borussia Mönchengladbach, Kouadio Kone'nin 120. dakikada attığı golle maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Borussia Mönchengladbach, Almanya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Wolfsburg, turnuvaya veda etti.
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