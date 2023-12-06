Mönchengladbach, turu 120'de geçti!

Almanya Kupası son 16 turu maçında Borussia Mönchengladbach, Wolfsburg'u normal süresi 0-0 biten maçta 120'de bulduğu golle 1-0 yenerek tur atladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Mönchengladbach, turu 120'de geçti!
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06 Aralık 2023 01:25
Son güncelleme 06 Aralık 2023 01:27
Almanya Kupası son 16 turu karşılaşmasında Borussia Mönchengladbach, sahasında Wolfsburg ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 90 dakikasında gol sesi çıkmadı ve mücadele uzatma dakikalarına gitti.

Borussia Mönchengladbach, Kouadio Kone'nin 120. dakikada attığı golle maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Borussia Mönchengladbach, Almanya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Wolfsburg, turnuvaya veda etti.

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