Fransa Ligue 1'in 13. haftasında Monaco ile Angers karşı karşıya geldi. Stade Louis II'de oynanan maçı Monaco 2-0'lık skorla kazandı.



Monaco'ya galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Breel Embolo ve 70. dakikada Aleksandr Golovin kaydetti. Monaco, 41. dakikada Wissem Ben Yedder ile bir penaltı vuruşundan faydalanamadı.



Bu sonucun ardından Monaco, puanını 21'e yükseltti. Angers ise 8 puanla son sırada kaldı.



Monaco, gelecek hafta Toulouse deplasmanına gidecek. Angers, sahasında Lens'i ağırlayacak.





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