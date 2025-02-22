Monaco'dan Al-Musrati'ye yeşil ışık!

Monaco, kiralık olarak kadrosuna kattığı Musrati'nin sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanmak için sezon sonunda 8+2 milyon Euro'yu ödemeye hazırlanıyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Imago
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Monaco'dan Al-Musrati'ye yeşil ışık!
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22 Şubat 2025 11:11
Son güncelleme 22 Şubat 2025 11:12
Beşiktaş'tan devre arası transfer döneminde Monaco'ya kiralanan Al-Musrati'nin geleceği merakla bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl Braga'dan 11 milyon Euro bedelle Beşiktaş'a transfer olan 28 yaşındaki ön libero, siyah-beyazlı formayla beklentileri tam olarak karşılayamamış ve yönetim değişikliği sonrası kiralık olarak Fransa'nın yolunu tutmuştu.

Serdal Adalı'nın başkanlık görevine gelmesinin ardından Monaco'ya gönderilen Libyalı futbolcunun sezon sonundaki durumu netleşmeye başladı.

MONACO TEKLİFE HAZIRLANIYOR

Beşiktaş ile Monaco arasındaki anlaşmada futbolcunun 8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu ve 2 milyon Euro'luk bonus maddesi yer alıyor. Fransız ekibi, Al-Musrati'nin performansından memnun kaldı ve oyuncuyu kadrosuna katmaya sıcak bakıyor. 

Fransız basınında yer alan haberlere göre Monaco, toplamda 10 milyon Euro'yu bulan bu bedeli ödeyerek Al-Musrati'nin bonservisini almak için adım atmaya hazır.

Özellikle son maçlarda gösterdiği olumlu performans, teknik heyetin kararını güçlendirdi. Sezon sonunda Monaco'nun Beşiktaş ile resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.


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