Modric: "Ancelotti'nin kalması gerekiyor"

Luka Modric, Manchester City'e yenilerek elendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Modric: 'Ancelotti'nin kalması gerekiyor'
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18 Mayıs 2023 05:38
Real Madrid'in deneyimli oyuncusu Luka Modric, Manchester City'e elendikleri maçın ardından konuştu.

Modric maç sonu açıklamasında çok üzgün olduğunu belirterek, "Ancelotti görevine devam etmeyi hakediyor. Geçen yıl inanılmaz bir sezon geçirdik. Dünya Kupası'na kadar herşey iyiyi, sonra istemediğimiz kayıplar yaşadık" sözlerini kullandı.

Hırvat yıldız bu gibi skorlardan sonra taraftarların yapıcı eleştirilerini kabul edeceklerini söyleyerek "Madrid kaybettiğinde herşey büyüyor. Her mağlubiyetle birlikte çok eleştiri duyuyoruz. Buna alışkınız, bu takımın daha kazanacağı çok başarı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

City'nin turu geçmeyi hakettiğini söyleyen Modric, "İyi oynamak istedik ama City üstündü. Turu geçmeyi onlar haketti" diyerek açıklamalarını tamamladı.

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