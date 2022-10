Modern pentatlonda 'uyum' çalışmaları

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır, 110 yıllık modern pentatlon sporunun "kabuk değiştirmeye" başladığı bir yılın yaşandığını söyledi.



Veli Ozan Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu yıl, 90 dakikalık yeni yarışma formatıyla modern pentatlon sporunda köklü değişikliklerin yapıldığı, biniciliğin yerini alacak engel parkuru branşının test edildiği, 110 yıllık modern pentatlon sporunun kabuk değiştirmeye başladığı bir yılı yaşadık. Bu değişime gerek teknik kadromuzla, gerek sporcularımızla gerekse yeni çalışma metodolojisiyle uyum gösterdiğimiz başarılı bir dönem geçirdiğimizi söyleyebilirim." dedi.



Yeni modern pentatlon için tüm ülkelerin azami adaptasyon göstermesi gerektiğine vurgu yapan Çakır, "Biz, yeni koşulları hızlı ve etkili bir şekilde lehimize çevirmenin gayreti içine girdik ve uluslararası alanda elde ettiğimiz başarılar, yeni sisteme ne denli hazır olduğumuzu da göstermiş oldu." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin bu yıl yer aldığı uluslararası modern pentatlon yarışmalarında elde ettiği sonuçlarla birçok ilki yaşadığına dikkati çeken Çakır, pentatlon sisteminde yer alan her yaş kategorisinde milli sporcuların uluslararası yarışmalarda başarılar elde etmeye başladığını aktardı.



Uluslararası yarışmalarda alınan madalyaların "Türkiye'nin modern pentatlon sporunda kabuğunu kırdığının ve geleceğin favori ülkeleri arasında yer aldığının kanıtı" olduğunu vurgulayan Çakır, şöyle devam etti:



"Ortaya koyduğumuz yeni sistematik, daha fazla sporcunun yurt dışı tecrübesi yaşamasına olanak sağladığı gibi daha fazla tecrübe de sporculara kişisel potansiyellerini uluslararası yarışmalarda görme ve kıyaslama fırsatı sunmuştur. Bu da sporcuların öz güvenini artıran önemli bir unsur olarak sahaya yansımıştır."



- Türkiye'nin organizasyon yeteneği Ankara'da teyit edildi



Veli Ozan Çakır, ilk kez Türkiye'de düzenlenen Dünya Kupası finalinin Türkiye'nin organizasyon yeteneğini teyit ettiğini dile getirdi.



Türkiye'nin ev sahipliğinde bir Dünya Kupası etabı ve bir Dünya Kupası finali düzenlendiğine dikkati çeken Çakır, "Düzenlediğimiz her iki organizasyon, tesisten organizasyon ekibine, gönüllülerden binicilik için yapılan at seçimine kadar uluslararası spor kamuoyunun övgüsünü aldı. Bu övgü, dünyada sadece birkaç ülke tarafından düzenlenen modern pentatlon yarışlarının artık ülkemiz tarafından da düzenlenebileceğinin teyidi oldu." diye konuştu.



Uluslararası Modern Pentatlon Birliğinin binicilik branşına alternatif olarak seçtiği engel parkurunun Türkiye'de başarıyla test edildiğini belirten Çakır, "Testin ülkemizde yapılmış olması hem yeni branşın teknik altyapısının görülmesi hem de branşın sporcularımız tarafından tecrübe edilmesi açısından önemlidir. İlk kez yapılan bu testte milli sporcularımızdan Selen Gülel ve Berkay Koruyucu'nun madalya kazanmaları da geleceğe dair olan umutlarımızı artırdı." değerlendirmesini yaptı.



- "Geleceğin tohumlarını atıyoruz"



Türkiye'de modern pentatlonun tanınmasına yönelik atılan adımların yavaş yavaş meyvelerini verdiğini dile getiren Veli Ozan Çakır, "Geleceğin tohumlarını atıyoruz." dedi.



Branşın tanıtımını gerçekleştirilen sportif faaliyetler kadar önemsediklerini aktaran Çakır, "Burada modern pentatlona yönelik farkındalık çalışmaları ile geleceğe yönelik tohumları attığımız kanaatindeyim. Bunun yanı sıra etkinliklerde tanıttığımız yerli ve milli lazer silah ve hedef sistemlerimiz de büyük ilgi görüyor. Bu sayede insanların modern pentatlon ile ilk temasını, yerli lazer silahlarımız üzerinden kurduğuna şahit oluyoruz." diye konuştu.



Modern pentatlon alanında hem organizasyon, hem tanıtım hem de elde edilen başarılarla bir sıçrama yılı yaşandığını kaydeden Çakır, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bu ivmenin arkasında Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri kadar sporcuların, antrenörlerin, federasyonumuzun ve bu sistem içinde bulunan tüm aktörlerin gösterdiği özverili çalışmalar var. En nihayetinde bu başarı, son yıllarda gerçekleştirdiğimiz sistemli, programlı ve bilimsel çalışmaların bir neticesi. Bu yaklaşımımızın meyvelerini topluyor olmaktan Türk sporu adına büyük bir memnuniyet duyuyorum."