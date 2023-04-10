Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın 2. etabı başlıyor

Modern Pentatlon Dünya Kupası 2. etap mücadelesi salı günü Ankara'da başlayacak.



Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye'de ilk kez geçen yıl düzenlenen dünya kupası organizasyonlarından sonra bu yıl da Ankara, Dünya Kupası'nın iki etabına ev sahipliği yapacak.



Ankara Atlı Spor Kulübü'ndeki 2'inci etap yarışmalarında 32 ülkeden 82 kadın, 87 erkek 169 sporcu, eskrim, binicilik, koşu, yüzme ve atış branşlarında mücadele edecek.



Milli sporcular kadınlar kategorisinde Ebrar Çalışkan, Bengisu Naz Öztegil, İlke Özyüksel, İpek Akşin, Selen Gülel, Sesim Alpuğan, Sıdal Aslan ve Yaren Nur Polat ile erkeklerde ise Buğra Ünal, Dora Nusretoğlu, Erhan Ispanakçı, Hakan Can Güngör, Kıvanç Taşyaran, Tolga Topaklı ve Yunus Çalışkan, yarı finale kalmak için ter dökecek.



Elemelerde yüksek puan alan 36 kadın ve 36 erkek sporcu 13-14 Nisan'da yapılacak yarı finalde yarışacak. Yarı final müsabakalarında dereceye giren 18 kadın ve 18 erkek sporcu, 15 Nisan'da 90 dakikalık yarış formatında yapılacak Dünya Kupası 2. etap finalinde madalya mücadelesi verecek. Ankara'daki müsabakalar, 16 Nisan'da yapılacak karışık bayrak yarışı ile birlikte son bulacak.



Organizasyonlar 25-30 Nisan'da Macaristan'da yapılacak 3'üncü etap ve 9-15 Mayısta Bulgaristan'da düzenlenecek 4'üncü etap yarışlarıyla devam edecek.



Final de Türkiye'de



Başkent, 31 Mayıs-4 Haziran tarihlerindeki final etabına da ev sahipliği yapacak.



2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali'ne Mısır, Türkiye, Macaristan ve Bulgaristan'da yapılan dört dünya kupası etabından yüksek puan toplayan 36 kadın, 36 erkek sporcu katılacak.



Şampiyon kadın ile erkek sporcu Fransa'da yapılacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota alacak.





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