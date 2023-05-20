MKE Ankaragücü, Ümraniyespor deplasmanına çıkyor

36 puanla 14. sırada bulunan Ankaragücü ligin son sırasında demir atan Ümraniyespor deplasmanında alt sıralardan uzaklaşmak için sahaya çıkıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
MKE Ankaragücü, Ümraniyespor deplasmanına çıkyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Mayıs 2023 14:37
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta MKE Ankaragücü, yarın deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'la karşılaşacak.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligde 36 puanla düşme hattının iki basamak yukarısında 14. sırada bulunan MKE Ankaragücü, son 3 maçında galip gelemedi.

Hatayspor karşısında hükmen aldığı 3 puan dışında deplasmanda sahaya çıktığı son 5 maçı kaybeden sarı-lacivertliler, son dış saha galibiyetini 23 Ocak'ta Arabam.com Konyaspor'u 1-0 yenerek elde etmişti.

MKE Ankaragücü, rakibini İstanbul'da yenerek hem alt sıralardan kurtulmak hem de düşme hattındaki rakibinin kendisine yetişme şansını ortadan kaldırmak istiyor.

EMRE KILINÇ FORMA GİYEMEYECEK

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Emre Kılınç bu müsabakada forma giyemeyecek.

HangiKredi Ümraniyespor haftaya 27 puanla düşme hattının içinde 17. sırada girdi. HangiKredi Ümraniyespor, MKE Ankaragücü'ne yenilir, İstanbulspor da deplasmanda Kasımpaşa'yı mağlup ederse, sezonun küme düşen ilk takımı Ümraniyespor olacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan maçı HangiKredi Ümraniyespor 2-1 kazanmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery