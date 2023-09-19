MKE Ankaragücü sezonun ilk üç puanını Sivas'ta aldı

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında deplasmanda karşılaştığı EMS Yapı Sivasspor'u 3-1 yenerek sezonun ilk üç puanını elde etti.



Yaptığı transferlerle lige "yüksek" hedeflerle başlayan başkent temsilcisi, ilk maçında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı.



Rakibine 90+3'te yediği golle 3-2 yenilen MKE Ankaragücü, ligin ilk haftasını puansız kapattı.



Ligin ikinci haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor ile karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler, rakibiyle 1-1 berabere kalarak sezonun ilk puanını evinde aldı.



Sezonun üçüncü haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yine 1-1 berabere kalan MKE Ankaragücü, ligin dördüncü haftasında evinde şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olarak ilk dört haftayı galibiyete hasret geçti.



Süper Lig'in 5. haftasına 2 puanla 17. sırada giren MKE Ankaragücü, deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşılaştı.



Rakibini Morutan, Tolga Ciğerci ve Cephas'ın golleriyle 3-1 yenen sarı-lacivertliler, sezonun ilk üç puanını deplasmanda elde etti.



Puanını beşe yükselten MKE Ankaragücü, beşinci haftayı 12. sırada tamamladı.



