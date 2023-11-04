MKE Ankaragücü'nün rakibi Başakşehir

MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu'nun eski takımı RAMS Başakşehir'e konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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MKE Ankaragücü'nün rakibi Başakşehir
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04 Kasım 2023 12:24
MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 5 Kasım Pazar Günü (yarın) deplasmanda RAMS Başakşehir'le karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'na saat 16.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 4 resmi maçın 3'ünü kazanan sarı-lacivertlilerin Süper Lig'de 12 puanı bulunuyor

Çağdaş Atan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı RAMS Başakşehir ise ligde 8 puanla küme düşme hattında bulunuyor. İstanbul ekibi bu sezon oynadığı 10 lig maçının 7'sinde gol atmayı başaramadı.

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