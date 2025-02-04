MKE Ankaragücü kupada Rizespor deplasmanında

Trendyol 1. Lig ekibi MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci karşılaşmasında yarın deplasmanda Trendyol Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.



Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak mücadele saat 18.00'de başlayacak.



Gruptaki ilk maçında sahasında Nesine 2. Lig ekibi İskenderunspor ile 1-1 berabere kalan başkent temsilcisi, bir puanla 3. sırada yer alıyor.



İlk maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Solwie Energy Fatih Karagümrük'e 1-0 yenilen Çaykur Rizespor ise puansız iki takımdan biri olarak grupta 5. sırada bulunuyor.



