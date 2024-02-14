MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fırat, MKE Genel Müdürü İlhami Keleş'i ziyaret etti

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı İsmail Mert Fırat, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Genel Müdürü İlhami Keleş'e ziyarette bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fırat, MKE Genel Müdürü İlhami Keleş'i ziyaret etti
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14 Şubat 2024 14:50
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı İsmail Mert Fırat, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Genel Müdürü İlhami Keleş'i ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, İlhami Keleş'in makamında gerçekleştirilen ziyarete MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı İsmail Mert Fırat'ın yanı sıra yöneticiler, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Emre Belözoğlu ile Sportif Direktör Yılmaz Bal da katıldı.

Ziyarette İsmail Mert Fırat, İlhami Keleş'e isminin yazılı olduğu Ankaragücü forması hediye etti.

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